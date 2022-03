Mano Brown ganha emoji no Twitter depois de sucesso de podcast Mano a mano

(foto: Twitter/Reprodução)

O rapper Mano Brown, líder do grupo Racionais MC's e uma lenda viva da cultura negra, foi transformado em emoji no Twitter. O desenho mostra o rapper de cara fechada e usando uma toca vermelha. A atitude caracteriza o cantor que é reconhecido pela posição combativa, principalmente, no que se refere à luta antirracista.

Mano Brown fechou parceria com a rede social, depois do sucesso da segunda temporada do podcast do Spotify Mano a Mano, em que ele entrevista personalidades.

A mais recente entrevistada é Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho. Foi ao ar, nesta quinta-feira (31/03), a conversa com a cantora e influencer. Mano Brown já entrevistou Emicida, Glória Maria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o médico Dráuzio Varella, com o rapper Djonga e Adriano Imperador .

Brown não foge da polêmica como demonstrou ao convidar o vereador de São Paulo Fernando Holiday, que tem posição contrária às defesas feitas por Brown, quando se trata de questões etnicorraciais.

Para usar o emoticon basta digitar as hashtags #ManoBrown e #ManoAMano.