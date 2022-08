Ex-BBB Danrley Ferreira relata abordagem racista de guardas no Rio

Ex-BBB Danrley Ferreira relata racismo em abordagem de guardas no RJ (foto: Reprodução/Instagram @danrleyoficial_)





O carioca Danrley Ferreira, ex-participante do BBB19 e influenciador digital, usou as redes sociais nesta terça-feira (17/8) para contar que foi abordado por guardas enquanto esperava um amigo em frente ao Parque Lage, no Rio de Janeiro. Eles queriam saber o que Danrley estava fazendo no local.





Em uma publicação no Instagram, Danrley Ferreira relatou que estava em uma bicicleta alugada da marca da qual é garoto propaganda, quando foi abordado e questionado sobre o que fazia no local e se o celular que ele tinha em mãos era dele.









"O que me deixa p*** nem é ser abordado, mas saber que se fosse um moleque loiro e de olho azul, eles não cogitariam abordar essa pessoa, não perguntariam se esse celular, que é caro, era dele, e muito menos iam pedir para ver o que ele estava vendo no celular", disse.





Ele encerrou falando sobre o colorismo, a variação de tons da pele negra.





"Eu não sou uma pessoa retinta, mas isso nunca impediu que eu passasse por situações como essas. Ele viu meu celular, viu que eu estava trabalhando, escrevendo um texto sobre educação e periferia. O que me deixou p*** é que se eu não mostrasse o celular, ele poderia me levar detido. Por qual crime? Por não ser branco?”, questionou.





Assista ao desabafo do ex-BBB: