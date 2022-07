'Encontro' é criticado na estreia por não destacar Manoel Soares

Patrícia Poeta e Manoel Soares foram anunciados como novos apresentadores do'Encontro' (foto: Reprodução/TVGlobo)



A reformulação dos programas matinais da Globo, chamada “Novas manhãs da Globo”, foi anunciada durante semanas de forma extensiva. Além da mudança do horário do “Mais Você”, o “Encontro” foi anunciado com apresentação conjunta de Patrícia Poeta e Manoel Soares, entretanto, não foi o que aconteceu na manhã de ontem (04/07), na estreia. A reformulação dos programas matinais da Globo, chamada “Novas manhãs da Globo”, foi anunciada durante semanas de forma extensiva. Além da mudança do horário do “Mais Você”, o “Encontro” foi anunciado com apresentação conjunta de Patrícia Poeta e Manoel Soares, entretanto, não foi o que aconteceu na manhã de ontem (04/07), na estreia.

“As mudanças não são apenas na programação da emissora, mas também na vida dos apresentadores. Patrícia Poeta e Manoel Soares, por exemplo, além do desafio de apresentar um novo programa, se mudaram do Rio de Janeiro para São Paulo”, foi anunciado no portal Gshow.





Era esperado que, depois da saída de Fátima Bernardes, Patrícia Poeta dividisse o comando da atração com Manoel Soares, uma vez que os apresentadores apareciam juntos nas imagens de divulgação. A presença de Manoel em um horário representa um marco para a representatividade em um horário tradicionalmente marcado pela presença feminina e branca.





O que causou comentários nas redes sociais foi o fato de o programa agora ser intitulado “Encontro com Patrícia Poeta”, o que os espectadores consideraram que o jornalista foi “deixado de lado”. O anúncio, que mostrava certa preocupação da Globo com a modernização da programação e com a pauta racial, foi criticado, e as mudanças caracterizadas como superficiais.