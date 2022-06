LGBTQIAP+: Plano de Cultura é aprovado em Uberaba

A Cultura LGBT+ em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi declarada Patrimônio Imaterial Cultural do município em outubro de 2020 (foto: Creative/Commons/Divulgação) A Câmara Municipal de Uberaba (CMU) aprovou em reunião, que ocorreu na noite dessa segunda-feira (27/6), um projeto de lei que institui o novo Plano Municipal de Cultura da cidade para o período 2022/2030.

A Prefeitura de Uberaba destacou que o Plano, além de ter o intuito de assegurar a continuidade das políticas públicas que forem desenvolvidas e estruturar o crescimento delas no Município, define conceitos de políticas culturais, apresenta diagnósticos e aponta os desafios e metas a serem enfrentados em cada área cultural.

O presidente da Fundação Cultural de Uberaba, Cássio Facure, complementa que, juntamente com o Plano de Cultura, o Município está com o Projeto Geoparque que trará a cidade para um contexto internacional do turismo.

“Desta forma, precisamos ter cultura para alimentar os turistas que virão”, considerou.



Emenda LGBTQIAP+

De acordo com a Prefeitura de Uberaba, a emenda que insere o Setorial de Cultura LGBTQIAP+ no Plano Municipal de Cultura ressalta considerações norteadas pelos movimentos sociais em suas expressões de militância e de voz.



“A emenda traz essa pauta LGBTQIAP+ que é tão sofrida e tão necessária de políticas afirmativas e está dentro do nosso contexto com o lado poético, doce e agradável da cultura sendo a abraçadora dessa causa. Estamos caminhando, entendendo como podemos avançar nessa política e teremos agora esses indicadores importantíssimos para que possamos avançar cada vez mais”, complementou o presidente da FCU.





A chefe da Coordenadoria de Política LGBT+, Lucimira Reis Carvalho Ferreira, ressaltou que a emenda determina que o departamento tem os mesmos direitos que qualquer outra coordenadoria.

“No próximo ano faremos parte da LOA (Lei Orçamentária Anual) e será possível o repasse de recursos para a execução do nosso trabalho. Neste ano já vamos colher frutos, sendo que no próximo ano será criado um novo plano de trabalho com ainda mais ações”, considerou.

Editais de fomento à cultura



O chefe da Seção de Gestão de Fundos e de Captação de Recursos, Gustavo Vaz Silva, que coordenou a construção do Plano de Cultura de Uberaba, explicou que após a aprovação do mesmo, a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura iniciará os primeiros editais de fomento à Pasta.

“A IV Conferência Municipal de Cultura apontou quais setores mais precisam ser trabalhados e o Plano trará as diretrizes básicas para que tudo se movimente, uma vez que cultura é movimentação, é história, é fomento e é difusão de todos os aspectos talentosos de toda a cidade de Uberaba”, complementa.



De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Frederico Masson, a aprovação do Plano é um momento histórico para a cultura de Uberaba. “Foi fruto de um trabalho muito grande, do Conselho com a Fundação Cultural e a classe artística que participou ativamente na construção desse trabalho, por meio da Conferência Municipal de Cultura”, contou.



28 de junho é o Dia do Orgulho LGBTQIAP+

Nesta terça-feira (28/6) comemora-se o Dia do Orgulho LGBTQUIAP+. A data foi escolhida por ter sido neste dia, no ano de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall, em Nova Iorque, se rebelaram contra violentas ações da polícia contra membros da comunidade LGBTQUIAP+ da época.