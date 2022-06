Dia do Orgulho LGBTQIA+: 10 filmes e séries que celebram a diversidade

Heartstopper conta de forma leve e divertida a descoberta do amor entre Charlie e Nick. A série ficou entre as mais vistas da Netflix (foto: Reprodução/ Netflix)

Nos últimos anos, os filmes e séries com protagonistas LGBTQIA+ têm se destacado nos cinemas e nas plataformas de streaming. E com uma diferença: se antes as obras tinham um tom trágico devido à orientação sexual e identidade de gênero dos personagens, agora, existe uma gama de histórias para agradar o público, que vão desde romance a drama adolescente.

Além disso, as pessoas LGBTQIA+ são representados de forma menos estereotipada ou ridicularizada. Confira as dicas:

Heartstopper

(foto: Reprodução/ Netflix)

Baseada nos quadrinhos publicados na internet e que, posteriormente, se tornaram uma série de livros pela autora Alice Oseman, a série "Heartstopper" nos apresenta o romance vivido pelos jovens Charlie Spring e Nick Nelson. Charlie (Joe Locke) é um aluno muito dedicado, mas que tem sofrido bullying na escola desde que se assumiu gay, o que resultou em uma personalidade bastante acanhada e insegura nos últimos tempos.

Já Nick (Kit Connor) é super popular e querido por ser um excelente jogador de rugby. Quando os dois começam a sentar próximos todas as manhãs, eles desenvolvem uma amizade intensa e imprevisível, se aproximando mais a cada dia. Charlie logo percebe o que está sentindo por Nick, apesar de entender que se apaixonar por um amigo, ainda mais hétero, pode acabar sendo uma grande furada. No entanto, Nick também está em dúvida sobre como se sente a respeito de Charlie.

Trata-se de uma comédia romântica encantadora. A série do Reino Unido tem uma temporada e está disponível na Netflix.

Com amor, Simon

(foto: Reprodução / Star+)

Também baseado no livro de mesmo nome, o filme conta a história do jovem de 17 anos, Simon Spier (Nick Robinson) que aparentemente leva uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: nunca revelou ser gay para sua família e amigos. E tudo fica mais complicado quando ele se apaixona por um dos colegas de escola, anônimo, com quem troca confidências diariamente via internet.

O filme de comédia romântica é de 2017 e pode ser visto na Star.

Euphoria

(foto: Reprodução / HBO Max)

Uma das séries mais famosas da atualidade. "Euphoria" conta a história de Rue Bennett (Zendaya), uma jovem de 17 anos que acaba de sair da clínica de reabilitação depois de ter uma overdose. Ela tenta agora se adaptar a uma vida "limpa" e volta a frequentar a escola. Ela encontra apoio em uma nova amiga, Jules (Hunter Schafer), uma adolescente transgênero que acabou de se mudar para a cidade com o pai. Jules tem suas próprias questões para lidar, porém, aos poucos, essa amizade vai se transformando em um intenso interesse amoroso.

Misturando drama, comédia e romance, a série é da HBO Max e tem três temporadas.

Veja também: Dia do orgulho LGBTQIA : o que foi a revolta de Stonewall que deu origem à comemoração

Hoje eu quero voltar sozinho

(foto: Divulgação)

Baseado no curta "Eu não quero voltar sozinho", o longa aborda a história sobre Leonardo (Guilherme Lobo), um adolescente cego, que tenta lidar com a mãe super-protetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel (Fabio Audi) chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e a sua sexualidade.

O filme é um romance de 2014 pode ser visto na Netflix e o curta está disponível no Youtube

Pose

(foto: Reprodução / Star+)

Ambientada nos anos 1980, a série aborda os baile da época e acompanhamos Blanca (MJ Rodriguez), uma participante de bailes LGBTQIA+, que acolhe algumas pessoas marginalizadas pela sociedade, como o talentoso dançarino sem-teto Damon (Ryan Jamaal Swain) e a profissional do sexo Angel (Indya Moore), que se apaixonou por um cliente.

Centrada na vida de Blanca, esta é uma história da cultura de bailes, da comunidade gay e trans, da crise violenta da AIDS e do declínio do capitalismo. A trama explora com sensibilidade as experiências de pessoas LGBTQIA+, especialmente as trans, entregando ao público um enredo emocionante e pouco visto.

Ela é considerada como a produção com a maior presença de atores transexuais. No último Globo de Ouro, a atriz Michael Jaé Rodriguez foi a primeira mulher trans a ganhar uma estatueta, além da representatividade, uma parte do lucro da produção é revertido à comunidade.

Emocionante, a série de drama tem três temporadas e pode ser vista no Star .

Alex Strangelove

(foto: Reprodução/ Netflix)

Em uma comédia leve, o filme conta a história de Alex Truelove (Daniel Doheny), um aluno exemplar do último ano do Ensino Médio. Ele tem um grande futuro pela frente, mas antes de se formar ele quer alcançar o último marco da adolescência: perder a virgindade com a sua namorada, Claire (Madeline Weinstein). Tudo se complica quando ele conhece Elliot (Antionio Marziale), um charmoso menino gay que sem querer põe Alex em uma jornada de autodescoberta.

O filme é de 2020 e uma produção da Netflix.

Moonlight: sob a luz do luar

(foto: Reprodução / HBO Max)

Em "Moonlight: Sob a Luz do Luar", acompanhamos três momentos da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami. Do bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas, este é um poético estudo de personagem. Além da descoborta como homem negro e homossexual.

O drama está na HBO Max e ganhou o Oscar de melhor filme em 2017.

Meu nome é Ray

(foto: Reprodução / HBO Max)

A protagonista do filme é Ray (Elle Fanning), que nasceu mulher, mas nunca se identificou com o gênero e se prepara para fazer a cirurgia de transgenitalização. Sua mãe, Maggie (Naomi Watts), tenta encontrar a melhor forma de lidar com a questão, mas a avó homossexual de Ray, Dolly (Susan Sarandon), recusa-se a aceitar a resolução e cria um conflito familiar.

A comédia está na HBO Max.

We Are Who We Are

(foto: Reprodução / HBO Max)

Em "We Are Who We Are", os jovens Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamon) vivem com os pais numa base militar americana perto de Veneza, na Itália. Fraser acaba de chegar ao local e sente falta dos amigos que deixou em Nova York, sua cidade natal. A destemida Caitlin mora lá há anos e já domina o italiano. Juntos, eles enfrentam os dramas típicos da adolescência, como amizade, primeiros amores, construção de identidade e conflitos familiares.

A série de drama tem uma temporada e está na HBO Max

Young Royals

(foto: Reprodução /Netflix)

Na série "Young Royals", o príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) precisa se ajustar à vida em seu prestigioso colégio interno, Hillerska, para conseguir preservar a imagem da família real. Mas ele acaba desenvolvendo um interesse amoroso por Simon (Omar Rudberg).

As duas temporadas trazem muito drama e romance e estão na Netflix.