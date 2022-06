Evento promove espaço de apoio e colaboração entre políticos LGBTQIA

A Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA+ foi criada em 2021 e engloba políticos de diversos municípios mineiros (foto: Monstera/Divulgação)

Para fortalecer os representantes políticos LGBTQIA+ de Minas Gerais e celebrar a semana do Orgulho LGBT, Belo Horizonte sediará nesta segunda-feira (27/06) o 2º Encontro da Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA+, que reunirá mais de 20 vereadores, vereadoras e prefeitos de diversos municípios de Minas Gerais.



Para fortalecer os representantes políticos LGBTQIA+ de Minas Gerais e celebrar a semana do Orgulho LGBT, Belo Horizonte sediará nesta segunda-feira (27/06) o 2º Encontro da Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA+, que reunirá mais de 20 vereadores, vereadoras e prefeitos de diversos municípios de Minas Gerais.

O cenário político brasileiro ainda é um ambiente com baixa diversidade e representatividade das minorias. Um reflexo disso é o fato de o Congresso Nacional não aprovar legislações que sejam favoráveis aos direitos das pessoas LGBTQIA+, levando o Poder Judiciário a aprovar ações judiciais, como o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a criminalização da homofobia.



Leia também: Por que o mês do Orgulho LGBTQIA+ é em junho?





“Ao mesmo tempo que é a realização de um sonho ver tantos parlamentares LGBT juntos, ele (o evento) nos permite sonhar ainda mais longe, com uma política que deixe de ser o lugar da violência para nós e passe a ser o lugar da realização da nossa dignidade”, declara Duda.





A força da união





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Cabral (@daniel___cabral)



A Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA foi criada em 2021 como uma forma de combater a violência política e de criar uma rede de apoio em Minas. Desde pequenas cidades do interior até a capital, o objetivo é criar um espaço onde todos possam receber apoio, compartilhar ideias e dar proteção institucional para os políticos.

“Ser um LGBTQIA em cidades do interior, igual a qual eu vim, eu sou o primeiro vereador assumidamente Gay de Viçosa é muito difícil, muito desafiador. A gente começou a mapear que existiam outros parlamentares que estavam sofrendo a mesma coisa. Então a Rede nasce com esse sentido, de a gente realmente dizer que nós somos muitos, nós viemos para ficar e nós vamos voltar para o armário de forma alguma”, conta Daniel Cabral, vereador de Viçosa e articulador da Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA .





Daniel explica que ao defender a melhoria da saúde com a capacitação para o atendimento da população LGBTQIA, o combate à violência para que o brasil saia do topo do ranking de países que mais matam a população LGBTQIA ou a criação de oportunidades para a população trans que muitas vezes é lavada á prostituição para garantir a sobrevivência, por exemplo, se melhora a qualidade de vida da sociedade como um todo.





“O propósito da rede é inclusive desmitificar o que é ser um LGBTQIA na política. A gente não está lutando somente pela questão da causa identitária, que muitas vezes colocam isso pra gente”, explica Daniel. “Nós estamos tocando em pontos que quando a gente mais emprego, mais saúde, mais qualidade de vida e debatendo a violência, a gente está debatendo também a questão da comunidade LGBTQIA para toda a sociedade”, completa.





SERVIÇO

2º Encontro da Rede Mineira de Lideranças LGBTQIA

Dia: 27/06

Horário: 19h

Local: Auditório Alberto Deodato, na Faculdade de Direito da UFMG