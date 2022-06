Mariana Gasques perdeu contrato publicitário com Morena Rosa depois de chamar passageiros de ônibus na Turquia de "baleias e macacos" (foto: Instagram/Reprodução)



A influencer mineira Mariana Gasques teve seu contrato de publicidade com a marca Morena Rosa suspenso depois de publicar stories no Instagram com falas consideradas racistas, xenofóbicas e gordofóbicas.

O vídeo foi compartilhado pelo ativista Antônio Isuperio, que afirmou que foi aberta uma representação pública contra Mariana no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).









Os stories foram gravados dentro de um ônibus na Turquia, e Mariana conta que perdeu o voo e teve que enfrentar uma viagem de 10 horas entre Izmir e Istambul. “Gente, isso que dá sair para beber e não ter limite. Fui parar no caticreu e perdi o voo de Izmir para Istambul. Tô aqui, de busão, aguentando essas baianas assalariadas gordas. Gente, para quem não andava de busão, vou ter que ficar aqui quase 10 horas. Se eu for presa é porque matei um animal do ônibus, as baleias ou os macacos, aqui na Turquia”, diz a influencer no story.

Depois da repercussão da fala de Mariana, o perfil da Clube Morena Rosa Franca publicou que não concorda com qualquer atitude preconceituosa por parte de qualquer colaborador da marca, que a parceria com Mariana foi fechada antes da viagem e que a mesma foi encerrada logo depois da divulgação do vídeo.



Pedido de desculpas

“Jamais sou preconceituosa e falaria isso no meu Instagram. Quem me conhece sabe que era brincadeira”, explica Mariana. “O guia me deixou em um posto de gasolina no meio do nada, e lá é um país muito perigoso. Depois algumas pessoas ficaram rindo da minha cara e me exaltei. Fui gravar para esse pequeno grupo, mas acabou indo sem querer para a minha página. O meu problema era com os turcos”, completa.





O perfil de Mariana Gasques está desativado no Instagram.



*Estagiária sob supervisão.