Alunos da rede pública participam de mostra de cinema em Paris

Estudantes brasileiros exibirão filmes na mostra de cinema em Paris (foto: Agencia Brasil/ Maria Carolina Castro)

Seis alunos da rede pública do Rio de Janeiro (RJ), de Camaçari (BA) e de Várzea Paulista (SP) representam o Brasil no evento internacional “À nous le cinema! Une experience internationale de cinéma à l'école” (O cinema é nosso! Uma experiência cinematográfica internacional na escola) que acontece entre os dias 1 e 3 de junho, em Paris. Os alunos são acompanhados pela professora Ana Dillon, diretora do Programa Imagens em Movimento (PIM) e fundadora da ONG Raiar.

O PIM já conta com 12 anos de história com o objetivo de levar conhecimento sobre cinema para dentro das escolas e faz parte da iniciativa “Cinema, 100 anos de juventude”, uma rede mundial composta por 16 organizações que se dedica ao ensino de jovens na área da produção audiovisual. Além do Brasil, também participam do evento alunos do Japão, Finlândia, Uruguai, México, Itália, Inglaterra e da Escócia.



Geovana de Oliveira, Yasmim da Silva, Daniel Damas, Jannielly Borges, Agatha Camila e Gabriella de Magalhães se dividirão entre a mostra de cinema, onde poderão apresentar filmes que produziram na escola, e momentos de debate sobre as produções e o fazer cinema. O retorno do grupo ao Brasil está previsto para o dia 5 de junho.