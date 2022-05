População de Itaboraí realiza protesto contra intolerância religiosa

Manifestação contra intolerância religiosa tomou conta do centro de Itaboraí neste domingo (22/05) (foto: Reprodução/Twitter) Na comemoração de aniversário de 189 anos da cidade de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma série de shows foram promovidos pela prefeitura da cidade, entre ele o do pastor Felippe Valadão, da Igreja Lagoinha, em BH. Durante a apresentação, na quinta-feira (19/05), Valadão atacou religiões de matriz africana. Em resposta, centenas de pessoas se reuniram no centro de Itaboraí para protestar contra a intolerância religiosa neste domingo (22/05).









CHEGA DE RACISMO RELIGIOSO! Hoje estive presente no ato dos Povos de Matriz Africana contra a manifestação absurda de um pastor durante um evento da prefeitura de Itaboraí.



Não podemos mais tolerar esse tipo de manifestação que violenta nosso povo! %u270A%uD83C%uDFFF%u270A%uD83C%uDFFD%u270A%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/Sz1imF3zNq %u2014 Talíria Petrone (@taliriapetrone) May 22, 2022



Aqueles que estavam no protesto levaram atabaques e entoaram cânticos típicos da umbanda e do candomblé. Os manifestantes pediram a defesa do Estado laico, o direito da liberdade religiosa além de uma retratação oficial da prefeitura.Marcelo Delaroli, prefeito da cidade, recebeu os manifestantes, e afirmou que promoverá eventos e atividades educativas para o combate da intolerância religiosa na cidade no mês de julho.

Nesta segunda-feira (22/05), o deputado estadual Átila Nunes (PSD) acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o pastor Felippe Valadão pela disseminação de ódio religioso. O deputado solicita a apuração de eventual responsabilidade do pastor e aplicação das devidas penalidades.