Seleção brasileira de futsal com síndrome de down conquista bicampeonato

Seleção masculina de futsal de síndrome de down se tornou bicampeã mundial no último domingo (10/04) (foto: Marcos Ribolli /Divulgação )



A seleção masculina de futsal de síndrome de down se tornou bicampeã mundial vencendo a final contra a Argentina por 5x1 em Lima, no Peru. No domingo (10/04), o time venceu o campeonato mundial invicto depois de enfrentar as seleções do Uruguai, Chile e Turquia, na fase de grupos, e Portugal, na semifinal.





Esta é a terceira edição do Campeonato Mundial de Futsal para atletas com síndrome de down. A primeira edição ocorreu em 2018 em Portugal, quando a Itália foi campeã, e a segunda foi realizada,em 2019, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Na segunda edição, o Brasil conquistou seu primeiro título, com a Argentina também como vice. Em 2023, o Brasil sediará a Copa América, que será fase classificatória para o próximo mundial, que terá lugar na Turquia em 2024.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz