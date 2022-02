Morador agride e faz ofensas racistas à porteira de prédio

A mulher contou que trabalha no local há 12 anos e diz nunca ter tido problemas do tipo com outros moradores (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher foi vítima de agressões e de ataques verbais de cunho racista de um morador no prédio em que trabalhava na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O caso ocorreu no dia 17 de fevereiro e as imagens de segurança do edifício flagraram o momento em que o homem encurralou a vítima.

Segundo as informações preliminares, o motivo do ataque seria a entrada de um oficial de Justiça no apartamento do homem para entregar uma ordem de despejo.

Ao, a porteira de 46 anos - que não quis ter o nome divulgado - afirmou que tentou conversar com o homem para explicar o porquê de ter liberado a entrada do Oficial. "Eu tentei explicar para ele que é regra do condomínio, a gente não pode barrar oficial de Justiça, nem a polícia", disse ela ao portal.

Ela trabalha no local há 12 anos e diz nunca ter tido problemas do tipo com outros moradores. "[Ele] começou a me chamar de negra, que eu não servia para aquele serviço, que, se acontecesse isso de novo, de alguém subir, ele iria quebrar a minha cara", relatou ela.

O caso é investigado pela Delegacia de Combate à Intolerância da cidade de Santa Maria e, segundo a delegada Débora Dias, a investigação deve ouvir a porteira, o síndico do prédio e o suspeito nos próximos dias.