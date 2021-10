Inclusão racial: fundo mobiliza igualdade a profissionais negros

Profissionais negros representam apenas 0,7% dos cargos de liderança no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo site VAGAS.com (foto: Drazen Zigic no Getty Images)

Diversos programas de inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho foram realizados no Brasil em 2021 e estão levantando o debate sobre a diversidade racial no ambiente profissional. É o caso do programa de estágio a negros e negros da Google Next Step ou dos processos de trainee criados pela Bayer e pela Magalu. Em outubro deste ano, o Fundo Afrolever, voltado a pessoas negras no mercado de trabalho no Brasil, arrecadou cerca de R$ 17 milhões que serão destinados à promoção de práticas inclusivas de pessoas negras dentro e fora da empresa.





Atualmente, o coletivo Afrolever constrói discussões e ações para a inclusão e acolhimento de pessoas negras na empresa. Dentre as ações, o coletivo realizou palestras e rodas de conversa sobre raça e negritude aos colaboradores da instituição. Segundo Gerardo Rozanski, presidente da Unilever Brasil, o Fundo Afrolever foi criado para promover a igualdade racial na empresa. O programa, desenvolvido pela Unilever, foi criado após constantes mobilizações de funcionárias negras da empresa. Juntas, formaram, em 2019, o coletivo negro Afrolever para garantir o acesso, a permanência e a atuação de negros e negras em cargos de liderança na empresa, nos programas de atração de talentos e de estágio, além da representatividade em campanhas de marketing e publicidade.Atualmente, o coletivo Afrolever constrói discussões e ações para a inclusão e acolhimento de pessoas negras na empresa. Dentre as ações, o coletivo realizou palestras e rodas de conversa sobre raça e negritude aos colaboradores da instituição. Segundo Gerardo Rozanski, presidente da Unilever Brasil, o Fundo Afrolever foi criado para promover a igualdade racial na empresa.





"Uma organização com a dimensão e o poder de influência da Unilever tem o dever de trabalhar para que as oportunidades sejam acessíveis a todos de maneira igualitária, para que a representatividade negra aumente em todas as esferas que possamos impactar – do recrutamento às comunidades; das nossas campanhas à cadeia de fornecimento", afirma.



Parcerias para diversificar

Para estruturar as arrecadações do fundo, também foram criados alguns pilares que vão orientar as atividades e ações pensadas. Uma dessas frentes de atuação desenvolveu parcerias com a Seda, desenvolvendo produtos capilares voltados e específicos a pessoas negras.



É o caso da linha Seda by Gabi Oliveira, que contou com a cocriação da influenciadora negra Gabi Oliveira. Na empresa, as ações de inclusão encontraram a importância para além da diversidade racial, mas também na inclusão e no acolhimento dos profissionais negros.





Na Unilever, atualmente, 40% dos colaboradores são negros. No quadro de estagiários, 76% das pessoas se autodeclaram negras. No entanto, há uma grande diferença na inclusão racial quando esse cenário é comparado com a realidade brasileira.



Menor remuneração Em estudo divulgado pela Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, a média do salário de trabalhadores negros foi 45% menor em comparação com o salário de pessoas brancos.





Em cargos de liderança essa desigualdade é ainda mais evidente. De acordo com pesquisa do site VAGAS.com, apenas 0,7% dos cargos considerados mais altos, como gerências e diretorias, são ocupados por negros. Em comparação com cargos operacionais, a população negra representa 47,6% das vagas, segundo a mesma pesquisa.