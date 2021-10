O estado teve um aumento de 19,5% em comparação com o último ano, quando 351 casos foram confirmados. (foto: PRF/Divulgação)

Minas Gerais registrou 420 casos de pessoas resgatadas em situações análogas à escravidão em 2021. Os números divulgados pelo Radar SIT, plataforma de estatísticas da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), foram apresentados na terça-feira (05/10) e coletados até 30 de setembro.





Ao todo, 54 estabelecimentos foram fiscalizados no estado, com 319 guias de seguro desemprego emitidas até o momento. João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, é a cidade com o maior número de casos no estado, somando 93.





17:27 - 04/10/2021 Trabalhadores obrigados a ficar 12h debaixo do sol são resgatados em Minas Com o total de ocorrências, Minas Gerais representa 41,37% dos casos divulgados no país, que até o mês de setembro marcou 1.015 ocorrências registradas. Desde o início das pesquisas realizadas pelo SIT, em 1995, Minas Gerais soma 7.295 casos de pessoas resgatadas em situação semelhantes à escravidão. Em comparação com dados divulgados no ano passado, o estado teve um aumento de 19,5%, quando 351 casos foram confirmados.

Maior resgate do ano

Em 4 de outubro, uma ação da Superintendência Regional do Trabalho (SRT/MG), em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), resgatou 130 trabalhadores em condições análogas à escravidão em Minas Gerais , nos municípios de João Pinheiro e Coromandel.





A operação foi a maior registrada no Brasil em 2021, resgatando trabalhadores em fazendas de produção de alho e também em duas carvoarias, obrigados a ficarem por mais de 12 horas debaixo de sol e em condições sub-humanas de trabalho e de alojamento.