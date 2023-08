Virada Cultural em BH: confira a programação gastronômica do evento

687

A Virada Cultural promete trazer diversos shows incríveis para Belo Horizonte no próximo fim de semana. Mas nem só de folia vive a população. Durante as 24 horas de festival, é necessário manter-se bem alimentado, principalmente para aguentar o pique.

Exatamente por isso, o Viradão Gastronômico estará de volta. Após o sucesso da edição passada, mais de 30 estabelecimentos que estarão na rota do evento vão funcionar em horário especial e prometem uma seleção de variados pratos para o público.

A curadoria dos restaurantes e bares é assinada pela jornalista Lorena Martins e procura promover, além de uma degustação acessível (preços variando entre R$ 5 e R$ 30), a oportunidade de experimentar pratos de diversos lugares.

Com sugestões de café da manhã, lanches, petiscos individuais ou para dividir, e refeições, o menu traz também opções veganas e vegetarianas, passando por pontos turísticos de BH, como os entornos da Praça Sete, do Parque Municipal, do Viaduto Santa Tereza, Rua Sapucaí e Praça da Estação, além do tradicionalíssimo Edifício Maletta.

Confira alguns pratos que estarão disponíveis durante a Virada:

Jiló Empanado no Baixaria Bar (R$28)

Jiló Empanado (foto: Mateus Baranowsky)

Av. dos Andradas, 367

Croquetão de Costelinha com requeijão ou de abóbora com gorgonzola no Botequim Sapucaí (R$12)

Croquete de abóbora com gorgonzola (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Sapucaí, 523

Rabada do Paulão na Churrascaria República do Rango (R$24,90)

Rabada do Paulão (foto: Instagram/Reprodução)

Edifício Maletta - Lojas 27 e 28

Arroz de Balaeiro no Dorsé Bar (R$29)

Arroz de Balaeiro (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Sapucaí, 271

Pipoca de Frango no Laicos Bar (R$18)

Pipoca de Frango (foto: Laicos Bar)

Rua Ceará, 1560

Croquete de Strogonoff no Mi Corazón Bar (R$25)

palitos de Strogonoff (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Sapucaí, 511

PF de Tropeiro e peito de frango à milanesa no Mineirinho 1 (R$17,50)

Prato com tropeiro, peito de frango à milanesa e batata frita (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Espírito Santo, 310

Suã com molho de tomate no O Boêmio (R$18)

Suã ao molho vermelho com paezinhos (foto: Mateus Baranowsky)

Av. dos Andradas, 367

Pizza Vegetariana na Panorama Pizzaria (R$30)

Pizza de Cogumelos (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Sapucaí, 533

Sanduíche com salaminho italiano e maionese de limão sisciliano no Salumeria Central (R$25)

Sanduiche central (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Sapucaí, 527

Sanduíche de Waffle de Pão de Queijo no Zuzunely (R$30)

Sanduiche de Waffle de Pão de Queijo (foto: Mateus Baranowsky)

Rua do Ouro, 71

Bolinho de Cogumelo Vegano no Bici Pub (R$29,90)

Bolinho de Cogumelo (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Tabaiares, 20

Arroz de Costela com milho braseado no Stop Bar (R$23,90)

Arroz de costela com milho (foto: Mateus Baranowsky)

Av. Amazonas, 139

Cookie com gotas de chocolate - tradicional e vegano - no Café Cine Theatro (R$10,90)

Cookie (foto: Mateus Baranowsky)

Rua dos Carijós, 258

Drink Mira e Vira no Mira! Beagá (R$28)

Drink Mira e Vira (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Rio de Janeiro, 600

Acarajé de Bacalhau - Acarajé da Dodô (R$20)

Acarajé de bacalhau (foto: Mateus Baranowsky)

Feira Hippie

Self Service à vontade no Restaurante Dona Eni (a partir de R$19,40)

Self Service (foto: Mateus Baranowsky)

Rua dos Carijós, 60

Espetinho de Almôndega recheada no Espetinho do Vandinho (R$10)

Espetinho de Almôndega (foto: Mateus Baranowsky)

Rua da Bahia, 478

Espetinho Romeu e Julieta no 2 Black Beer (R$13)

Espeto de Romeu e Julieta (foto: Mateus Baranowsky)

Av. Assis Chateaubriant, 1.002





Lasanha Napolitana ou vegetariana no Sula Bar (R$25)

Lasanha Napolitana (foto: Mateus Baranowsky)

Av. Afonso Pena, 955

Torta Caseira de Frango ou de Legumes (R$5)

Torta de Frango (foto: Mateus Baranowsky)

Rua da Bahia, 432

Crepe Artesanal com Linguiça Calabresa no Vento (R$30)

Crepe de Linguiça Calabresa (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Urucuia, 36

Choripan no Xangô (R$28)

Choripan (foto: Mateus Baranowsky)

Rua Sapucaí, 281

Vatapá Paraense no Flor de Jambu

Vatapa paraense (foto: Mateus Baranowsky)

Edifício Central - 1º andar - Av. dos Andradas, 367

"A proposta é que o público prestigie e conheça essas iniciativas, voltando outras vezes depois da Virada, e deixar de legado esse resgate e valorização gastronômica do hipercentro de BH, que possibilite à população a redescoberta e a ocupação, fortalecendo a ideia de um território público", explica a curadora. E aí? Já escolheu o que vai saborear nesse fim de semana?