Arraial nortista em BH junta fundos para casa cultural

687

Shows, comida, cultura e bebida aquecem o peito em evento de arrecadação para centro cultural neste sábado (foto: Divulgação/Casa Cultural Nortista) Neste sábado (15/7), a Casa Cultural Nortista, junto ao restaurante Flor de Jambu, promove um arraial para arrecadar recursos para o projeto de um centro de convivência cultural. O arraial terá shows de música popular nortista, comida típica paraense, caldo, quentão, drinks, bingo, barraca do beijo e outras atrações.





Leia também: Bar no Castelo oferece festival de caldos gratuitos Os ingressos podem ser adquiridos pelo Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla a R$ 20 no terceiro lote ou por Pix, a R$ 15,00, em mensagem privada no Instagram @casaculturalnortistabh. As 15 primeiras pessoas que chegarem ao evento ganham uma cerveja Stella Artois long neck e pagam R$ 15,00 na entrada. Os demais que comprarem ingressos na portaria pagam R$ 20,00.





Para aquecer o peito, a cozinha prepara pratos típicos como o Vatapá paraense (R$ 22,00), feito com farinha de trigo, leite de coco, azeite de dendê, pimentões, camarão e coentro, acompanhado por arroz e farofa. Também terá a opção do arroz com galinha (R$ 16,00), com milho, ervilha, batata palha, azeitona e uvas passas.





Nas bebidas, o evento personaliza o quentão mineiro com a cachaça de jambú (R$ 12,00), planta típica do norte que dá certa dormência na boca.





O valor arrecadado no arraial será convertido em recursos para a abertura da Casa Cultural Nortista e manutenção desse centro de convivência. Fernanda Souza, que lidera o projeto, conta que a casa tem o intuito de gerar emprego para as pessoas nortistas, nordestinas, indígenas, pretas e LGBTS. O lugar também será espaço para oficinas, eventos culturais e feirinhas. “Queremos fazer um ponto de cultura que promova a diversidade cultural”, conta Fernanda.





Quem quiser contribuir com a causa, a Casa Cultural Nortista aceita doações de qualquer natureza. Alimentos, eletrodomésticos, móveis, móveis, até mesmo vassouras ou dinheiro. Para fazer a doação, procure o Instagram da casa.