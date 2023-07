Veja o que você pode comer na 22ª Festa Francesa

Durante a 22ª edição da Festa Francesa estandes oferecem pratos típicos da culinária regional do país e comemoram o marco histórico da Queda da Bastilha. No sábado (15/7), belo-horizontinos podem se deliciar com pratos especiais a partir das 10 horas na Praça José Mendes Júnior. O ingresso é gratuito, mas os organizadores pedem que os participantes levem 1kg de alimento não-perecível.

São 20 restaurantes com estandes dispostos no evento e o Estado de Minas preparou uma lista com alguns dos pratos que você pode comprar na festa. Os ingressos são retirados por meio do Ingresse, em: https://www.ingresse.com/festafrancesa.