Festa Francesa em BH terá shows, comidas típicas e vinhos

Para participar do evento, é preciso retirar ingresso (foto: divulgação)

No sábado, 15 de julho, a partir das 10h, a capital mineira de Belo Horizonte será palco da 22ª edição da Festa Francesa. O evento celebra a Queda da Bastilha, um marco histórico da Revolução Francesa em 1785, que desencadeou mudanças sociais significativas e é comemorado pela comunidade francesa globalmente.



A festa é conhecida por promover o intercâmbio cultural entre nações através de uma programação variada que inclui apresentações musicais, comidas típicas, um festival de vinhos franceses, e até um espaço dedicado aos pequenos.

Ocorrendo na Praça Mendes Júnior, próximo ao Palácio da Liberdade e da Casa Fiat de Cultura, o evento é aberto ao público e a entrada é gratuita, necessitando apenas da retirada de ingressos no site Ingresse e a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A Festa Francesa é um ponto de encontro para a comunidade francesa e entusiastas da cultura, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas que vão desde crepes, sanduíches, pães artesanais, até sorvetes. A edição deste ano contará com a presença de diversos restaurantes e marcas, incluindo Cj's Burguer, Ah Bon Bristrô e Café, Belle Quiche, entre outros.

A música é um dos grandes destaques do evento, com uma programação de shows que abrangem diferentes ritmos e estilos musicais. Dentre as atrações estão Sônia Andrade, Les sans-papiers, George Arrunáteghi, entre outros.

Apreciadores de vinho também terão seu espaço na festa, que terá o Festival de Vinhos Franceses em que será possível conhecer e degustar uma seleção diferenciada de rótulos.

A festa ainda contará com uma feirinha de produtos diversos, desde quitutes a cosméticos veganos e óculos. Para o público infantil, haverá o Espaço Kids, que proporcionará momentos especiais em família.

O evento é produzido pela Box.Bold Xperience, com patrocínio da Amstel, e tem o apoio do Consulado da França em Belo Horizonte, da Aliança Francesa BH e da Embaixada da França no Brasil.

22ª Festa Francesa de BH