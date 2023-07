Aumenta 51,8% a busca por cozinheiros domésticos em aplicativo

687

Lucas Arruda, diretor-financeiro do GetNinjas, considera que o ritmo acelerado da vida urbana faz com que as pessoas tenham de focar seus esforços para outras atividades que não as tarefas de casa (foto: Pexel/Reprodução) O aplicativo de contratação de serviços GetNinjas registou aumento de 51,8% nas buscas por cozinheiros em maio em comparação com abril, em Minas Gerais. Essa categoria abrange profissionais que são contratados para cozinhar nas casas das pessoas e não para demandas de eventos e confraternizações.









Lucas Arruda, diretor-financeiro do GetNinjas, considera que o ritmo acelerado da vida urbana faz com que as pessoas tenham de focar seus esforços para outras atividades que não as tarefas de casa. “A busca por serviços domésticos permite que elas se concentrem em outras atividades e responsabilidades, proporcionando mais conveniência e qualidade de vida”, diz o diretor.

Gazaniga reforça que o momento seria ideal para o setor de cozinheiros domésticos se unir e lutar por mais direitos e legalizações. “Se o serviço está crescendo, é preciso dividir as condições e estabelecer direitos diferentes entre as funções para casa, chefs profissionais e outros serviços domésticos”, disse o chef.