Festival Vegano em BH completa 4 anos e tem edição neste domingo

Festival vegano espera público de 2 mil pessoas nesta edição (foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal) O veganismo é um movimento político que visa excluir ou, pelo menos, minimizar ao máximo o consumo de quaisquer produtos que possuam exploração animal, produtos que vão desde alimentos até roupas, calçados, cosméticos ou mesmo eventos e festejos. O cenário do veganismo no Brasil é crescente e é possível ver a cada dia mais movimentos e marcas em prol da causa.









A entrada é gratuita e conta com espaço para a criançada, música ao vivo, aulão gratuito de yoga, adoção de animais, flash tattoo e quick massage. São mais de 50 expositores de gastronomia e artesanato de BH e região.





Rodrigo Oliveira, idealizador da feira, conta que a ideia surgiu para promover e fortalecer os empreendedores do veganismo em um festival que atraísse diversos públicos. “Além das comidas, temos artesanatos, músicas e outras atrações para formar um espaço cultural”, explicou.

Ele lembra que já na primeira edição, em 9 de junho de 2019, cerca de mil pessoas compareceram ao local. Desde então, o número praticamente dobrou. “Hoje em dia nós recebemos muita gente que não é nem vegetariana e tá ali tendo o primeiro contato com o veganismo e achando muito bacana”, disse Rodrigo.





A gastronomia da feira terá pratos que as pessoas já conhecem e são comuns: hambúrgueres, pizzas, bolos, tortas, feijoada, feijão tropeiro e até sorvete. O diferencial, é que nenhum deles leva qualquer ingrediente de origem animal, como leite, ovos, queijo, carnes, manteiga ou mel. São 100% vegetais.





Alguns deles, como os hambúrgueres da veggie roots, marca do Rodrigo, apresentam opções mais clássicas como o hambúrguer feito com “carne” a base de feijão ou de grão de bico e opções mais tecnológicas, que visam imitar o sabor e a textura da carne. “Muita gente come e diz que nem acredita que é vegano, justamente por essa ideia de que comida vegana é ruim, mas estamos aqui para mostrar que não”, concluiu o idealizador.





O pão de queijo também é outro queridinho mineiro que conquista espaço na feira. Os sabores são tradicional, alho poró e tomate seco.Todos, sem queijo e sem ovo, mas sem perder no sabor.





Os valores das comidas nas feiras variam de R$ 10 até R$ 30, segundo a organização. Também são servidos drinks, cervejas artesanais, Kombuchá e sucos naturais no evento.

*Estagiária sob supervisão