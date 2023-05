Restaurant week em BH: ainda há vagas para o almoço do dia das mães

Preços do Restaurant Week vão de R$ 49,00 até R$ 69,00 (foto: Reprodução/ Restaurante Week)

Quem não fez a reserva para o almoço do dia das mães, ainda existe a oportunidade de conseguir um lugar na mesa. Uma boa opção é conferir as casas que participam da Restaurant Week, o evento que apresenta menu degustação a preços mais convidativos.

Dos sessenta restaurantes que participam, a reportagem listou alguns que ainda aceitam reserva para o próximo domingo (14/5). O menu inclui entrada, prato principal e sobremesa, com preços que variam de R$ 49,90 a R$ 69,00.

La Pizzeria 68

O restaurante de comida italiana aceita reservas para o almoço e jantar de domingo, a partir das 12h.

No dia das mães o La Pizzeria 68 vai continuar servindo o menu week, por R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. Além disso, também servirá o menu tradicional.

No almoço, as opções de entrada saõ carne pazza, receita que leva carne condimentada com ervas e azeite, servida com piedina ou arancini de parmesão com mel de figo. O prato principal pode variar entre rigatoni com ragu de ossobuco ao pomodorini e amêndoas filetadas ou margherita de Nápoles (molho sardela, mozzarela, tomate, burrata e manjericão). De sobremesa, tiramissu de pote ou mini pudim caramelizado com balas Butter Toffee.

No jantar, as entradas e as sobremesas são as mesmas do almoço. Outra opção de prato principal é o risoto mineiro (carne seca, pimenta biquinho, pancetta, couve, queijo minas).

Rua Felipe dos Santos, 68, Lourdes, (31) 3292-0208

Yumê

Voltado à culinária japonesa, o restaurante Yumê também aceita reservas para o domingo de dia das mães a partir de 12h e servirá o menu Week, com almoço a R$ 69,00.

De entrada, o cliente pode escolher entre dupla de Joy tamagô trufado, prato tradicional feito com arroz japonês, envolto de salmão, coberto com gema de codorna, ovas tobiko, azeite trufado e flor de sal, ou mini tartare de atum, feito de atum ao molho do chef, flor de sal e ovas massago. O prato principal pode ser sake black gohan (posta de salmão grelhado, acompanhado de arroz gohan especial com amêndoas) ou sake orange (lâminas de salmão maçaricado em crosta de gergelim, mel e raspas de laranja).

Para a sobremesa, tâmaras do Yumê (tâmaras jumbo, selecionadas e recheadas com fatia de bacon e creme de queijo) ou corneto especial (cilindro crocante recheado com chantilly de doce de leite, no leito de geléia de frutas vermelhas).

Avenida Celso Porfírio Machado, 200, Belvedere, (31) 99122-7740

Jirau

O restaurante de comida contemporânea trabalha com reservas até 12h de domingo. Nele, o almoço do menu week sai a R$ 69,00, valor que inclui entrada, prato principal e sobremesa.

De entrada, o cliente opde optar pelo peixe fresco do dia, acompanhado de purê de abóbora com gengibre, aioli de ervas e farofa crocante ou espaguete de vegetais com manteiga de sálvia e molho alla creme, que é uma opção vegetariana.

Para o prato principal, filé de peixe do dia com aligot, farofa de ervas e redução de limão, Piano de filé, molho de vinho e espaguete na manteiga de ervas ou vegetais do chef, legumes grelhados na panela de ferro com cogumelos e queijo brie. As sobremesas são pêra glaceada no vinho e sorvete de creme ou bruleè de bala Butter Toffees e frutas vermelhas.

Rua São Paulo, 1781 Lourdes, (31) 97363-3910

Bordô

No dia das mães, o restaurante Bordô vai aceitar reservas das 12h30 até às 16h e vai trabalhar apenas com o menu da Restaurant Week, servindo almoço e jantar no horário indicado.

O almoço custa R$ 59,90 e o jantar R$ 74,90. O almoço tem duas opções de entrada: salada brasileirinho (salada de feijão branco com pimentão vermelho, espaguete de palmito, cebola roxa, hortelã, suco de limão siciliano e croutons) e salada gemelli (salada de massa italiana grano duro Gemelli com uvas, damasco, maçã, tomate baby, vagem, cenoura, cogumelos, cereja de búfala, nozes e hortelã, ligada com maionese e azeite).

Os pratos principais são quatro, dentre eles, uma opção para os vegetarianos. São eles a fraldinha especial enrolada e grelhada, acompanhada de purê à provençal, arroz, vinagrete e molho roti, ou o filé mignon suíno ao molho agridoce, acompanhado de farofa de bacon e batatas ao murro. Tem ainda o cassoulet Toulouse, que consiste em uma feijoada francesa com feijão branco, peito de frango, lombo defumado, paio, linguiça toscana, salsichão tipo alemão, cenoura e croutons, e acompanha arroz branco. A quarta opção é a lasanha de berinjela ao molho pomodoro e manjericão, gratinada com mix de queijo.

De sobremesa, sorbet de limão siciliano ou de tangerina com gengibre cobertos por lingote de chocolate alpino ou mousse de vinho shiraz .

Há outras opções para de entradas, pratos principais e sobremesa para o jantar.

Avenida Getúlio Vargas, 885, Savassi, (31)3327-0885

Speciali Trattoria

O restaurante de comida italiana tem opções para almoço e jantar do dia das mães. Contudo, o menu week do restaurante só está presente no jantar, por R$ 74,90, a partir das 19h.

As entradas são rosbife de filé com molho tonato e alcaparras ou polenta grelhada com funghi. Para o prato principal, o cliente deve escolher entre risoto de gorgonzola com pêra caramelizada e chips de Parma ou escalopine alla milanese com linguine alla salsa tartufata.

A sobremesa varia entre salame di ciocollato com creme inglês ou pêra ao vinho com sorvete.

Rua Fernandes Tourinho, 805, Lourdes, (31) 3284-7060

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha