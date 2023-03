Nova lima recebe o Festival do Torresmo neste final de semana

Festival chega pela primeira vez à Grande BH (foto: Caty Otani/Divulgação)









O torresmo de rolo é uma panceta enrolada no formato de rocambole, defumada por horas em lenha frutífera e que deve ser servido crocante, à pururuca. Para o preparo os assadores utilizam equipamentos especiais, como a parrilla e o pit smoker - para a defumação.

Segundo Marcio Ferrazzo, esta edição do festival deve comercializar mais de 1 tonelada de carne de porco, servindo também outras especialidades no cardápio, como costela a fogo de chão, baião de dois, porco no rolete, feijão tropeiro, hambúrguer artesanal, lanches de pernil, além de porções, churros gourmet e doces.





Neste mês, o evento ainda segue para Contagem, entre os dias 23 e 26, e Lagoa Santa, de 31 de março a 2 de abril.

Cerveja artesanal

Pelo menos 1 tonelada de carne de porco deve ser comercializada no evento (foto: Caty Otani/Divulgação) Em comemoração ao Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício), celebrado nesta sexta-feira (17/3), o festival fechou parcerias com algumas fabricantes de cerveja artesanal do polo cervejeiro de Nova Lima, como a Verace, 040, Colt e associadas da Amacerva. Com elas, ainda se juntam as convidadas Chopp do Alemão, Americana/SP e Cervejaria Campinas.

Para aqueles que não bebem cerveja, ainda haverá a comercialização de drinks, sucos naturais, refrigerantes, entre outras opções.

Shows

Para o entretenimento, o festival conta com uma programação de shows de bandas de rock como o Bicho Grilo, que se apresenta na sexta-feira a partir das 20h. No sábado sobem ao palco as bandas covers: Legião com Urbana 2, às 17h; Skank com Saideira, às 20h.





Já no domingo o evento contará com a apresentação da trupe circense Balão Mágico, às 13h, e das bandas Odete Roitman, 17h, e Doctor Ray Blues às 20h.

Serviço

1º Festival do Torresmo Autêntico em Nova Lima

Datas: 17,18 e 19 de março

Horário: 12h às 22h

Local: Praça Quatro Elementos, Jardim Canadá

Entrada: gratuita

