Viradão Gastronômico 'alimenta' programação da Virada Cultural de 2022

Montagens tradicionais do Centro da capital, como o PF de frango à milanesa com tropeiro, do bar “Mineirinho 1”, integram o roteiro do Viradão, que conta com pratos que vão de R$ 3,50 até R$ 44,90. Confira o roteiro completo:

Viradão Gastronômico

Butiquim 69

Batata frita no cone com queijo e bacon - R$ 18

B1 - Av. Amazonas, 69

B2 - Rua Caetés, 245

B3 - Rua da Bahia, 294

B4 - Rua Paraíba, 1332

Bit's Lanches

Macarrão na chapa - R$ 12 (pequeno) e R$ 16 (grande)

Rua Espírito Santo, 361

Mineirinho I

PF - Peito de frango à milanesa com tropeiro - R$ 18

Rua Espírito Santo, 310

Stop Bar

Pancetta à pururuca com geleia de abacaxi picante - R$ 44,90

Av. Amazonas, 139

Espetolândia

Combo espetinho com batata-frita - R$ 15

Av. Amazonas, 77

Espeto do Wandinho

Espetinho de camarão com vinagrete, farofa e molho de alho - R$ 10

Pão de alho-poró com queijo suíço - R$ 7,50

Rua da Bahia, 478

Bar da Rose

Moqueca de banana - R$ 18

Legumes na chapa - R$ 20

Rua dos Tamoios, 15

Despacho BH

Refrigerante municipal de kiwi e hortelã - R$ 18

Bahia gin (cupuaçu e gin) - R$ 25

Rua dos Tamoios, 19

Two Black Beer

Pastel frito na hora: carne, queijo e pernil - R$ 3,50 (unidade)

O viaduto nunca mais foi o mesmo: Session Hazy IPA com adição de goiaba - R$ 13

Av. Assis Chateaubriand, 1.002

Tropeiro da Márcia

Tropeiro - opções: arroz, couve, torresmo, linguiça e/ou pernil - R$ 18

Av. Álvares Cabral (Feira Hippie)

Acarajé da Dodô

Acarajé - R$ 18

Av. Álvares Cabral (Feira Hippie)

Cachorro-quente Tia Ilza

Cachorro-quente (purê de batata, muçarela, vinagrete, milho, cenoura ralada, uva

passa, batata

palha, salsicha e pão) - R$ 10

Av. Álvares Cabral (Feira Hippie)

Barraca da Rosa

Bolinho de mandioca (frango com catupiry, carne e bacalhau) - R$ 8

Empada: frango, frango com catupiry, palmito, frango com palmito, alho-poró, frango

com alho-poró - R$ 6

Av. Espírito Santo (Feira Hippie)

Padaria Castro

Misto Americano: presunto, muçarela, ovo - R$ 9

Broa de fubá com queijo e coco - R$ 5

Rua da Bahia, 432

Tiers Lanches

Pão de queijo recheado (frango, calabresa, presunto ou bacon) - R$ 3,50

Tortinha de frango com catupiry - R$ 8

Rua da Bahia, 840

Sula

Lasanha de funghi - R$ 20

Franguim (frango frito com batata frita) - R$ 20

Av. Afonso pena, 955 - lj 246

Zona

Esquerda Festiva (frozen daiquiri de morangos, frutas vermelhas, limão, hortelã e rum)

- R$ 15

Pink Money (pink lemonade de três limões (taiti, siciliano e capeta), morango, frutas

vermelhas

e ginger ale - R$ 15

Rua Aarão Reis, 554

Dorsé

Galinhada Dorsé - R$ 20

Arroz caldoso da horta - R$ 20

Rua Sapucaí, 271

Vento Leste

Pipoquinha de quiabo - R$ 22

Crepe Italiano: tomates assados com alho, mel vegano, azeite e especiarias, manjericão

e queijo - R$ 29

Rua Urucuia, 36

Xangô

Barriga do Cazuza: torresmo de barriga crocante e suculento - R$ 29

Mix de Raízes (batata-ágata, batata-doce e batata-doce roxa laminadas no estilo chips

e mandioca em cubos com páprica) - R$ 22

Rua Sapucaí, 281

Salumeria

Croquete de porco (6 unidades) - R$ 23

Rua Sapucaí, 527

Mi Corazón

Penelope Hot Fish (iscas de tilápia apimentada, empanada com panko e creme de

limão), serve duas pessoas - R$ 35

Rua Sapucaí, 511

Florestal

Azeitonas à milanesa recheadas com queijos minas (porção para levar) - R$ 30

Av. Assis Chateaubriand, 176

Panorama Pizzaria

Pizza Guaicurus brotinho (muçarela, gorgonzola, amêndoas laminadas e cogumelos) -

R$ 28

Rua Sapucaí, 533

Botequim Sapucaí

Croquetão de abóbora com gorgonzola - R$ 9

Rua Sapucaí, 523

Burger’s Club

Sanduíche Bob: pão, hambúrguer (100g), queijo da casa, bacon e cebola crispy - R$ 21

R. Sapucaí, 28

Virada Cultural

Além de gastronomia, música, cinema, dança, teatro, atividades esportivas e muito mais, agitam a Virada Cultural de 2022. O evento é o primeiro festival de rua desde a pandemia de COVID-19, e terá mais de 300 atrações no fim de semana.





A programação conta com atividades no Parque Municipal, Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza, Avenida dos Andradas, Rua Guaicurus, Aarão Reis e Praça Sete. O trajeto entre os pontos possui um espaço chamado “No Percurso”, com extensa programação de intervenções urbanas.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

Pilar cultural, a gastronomia terá um grande destaque na 7ª Virada Cultural de Belo Horizonte, que acontece neste fim de semana, 3 e 4 de setembro. Ao todo, o “Viradão Gastronômico” conta com 26 estabelecimentos na Região Central da capital mineira, que irão oferecer desde lanches até pratos mais elaborados.