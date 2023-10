677

Violonista estava internado no Hospital Felício Rocho há cerca de dois meses e morreu na manhã deste sábado (28/10) Redes Sociais/Reprodução

Morreu na manhã deste sábado (28/10) o cantor, compositor e violonista mineiro Donizete Anderson, aos 67 anos. Donizete estava internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, e foi vítima de septicemia.

Donizete era natural de Santa Rosa da Serra, no Alto Paranaíba, e veio para a capital mineira aos 4 anos de idade com a família. Autodidata, o artista cresceu ouvindo o som das músicas tocadas e cantadas nas reuniões familiares, festas populares e serestas típicas de Minas Gerais.

Aos 12 anos, Donizete fez aulas particulares de teoria musical e solfejo, além de violão prático.

Em 2012, o violonista passou a se dedicar com exclusividade à vida artística. No ano seguinte, gravou o álbum “Casa Nova”, com direção musical e arranjos de Sérgio Moreira e Enéias Xavier. O trabalho contou com a participação de grandes músicos mineiros como: Bill Lucas, Dado Prates, Esdras Neném Ferreira, Gilvan de Oliveira, Lincoln Cheib, Rogério Delayon e Serginho Silva.

O cantor e compositor Sérgio Moreira, que participou da produção do primeiro disco de Donizete, lamentou a perda. “Donizete era um ser muito cativante, pela simplicidade e sensibilidade - humana e artística. Perder um amigo que com essa destreza conversava sobre música e, ainda, sobre Ciência - profundo conhecedor que era, é uma dor imensa”.

Donizete deixa esposa, filhos e netos. O corpo será velado na manhã de domingo (29/10) na Capela Metropax, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH.