Compositor Antônio Martins Redes Sociais/Reprodução O músico, cantor e compositor Antônio Martins, de 70 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (28/10) depois de passar mal durante uma apresentação na Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (FADECIT), no bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte.

Antônio Martins estava se apresentando na entrega da Comenda Educador de Minas 2023 – Professor Aluísio Pimenta, com o amigo e parceiro Ladston do Nascimento, quando teve um infarto fulminante e morreu ainda no palco.

O artista havia acabado de ler um poema e estava se preparando para tocar uma música com o parceiro Ladston quando se virou e caiu ao chão. Quatro médicos, que estavam no local na hora do acontecido, tentaram reanimar Antônio, mas sem sucesso.

O corpo foi levado para o Hospital Risoleta Neves para os procedimentos de necrotério. Antes da retirada do corpo, Antônio foi aplaudido de pé pelas mais de 500 pessoas presentes na FADECIT. A entrega da comenda foi adiada e a nova data não foi divulgada.

Em seu último discurso, Martins valorizou a memória do professor Aluísio Pimenta, lembrando que antes de suas aulas, ele sempre apresentava uma poesia aos alunos. Fechou a leitura com uma fala espontânea sobre a importância dos profissionais de Educação, frente à Cultura.

O parceiro de Antônio, Ladston, se despediu do amigo. “Obrigado Poeta, obrigado amigo irmão, obrigado por levar nossa música até o último momento. Siga na Luz. Por aqui, vou levando adiante nossas canções, nossa arte! Um grande abraço!".

O violonista Celso Moreira atribuiu a Antônio Martins sua entrada profissional na música, através do forte estímulo e intermédio para a primeira apresentação ao lado de Gisella Gonçalves, no Beco da Lua, na década de 70. O violonista aumentou a morte do compositor.

Natural de Frutal, no Triângulo Mineiro, Antônio morava em Belo Horizonte desde 1977. Foi parceiro de muitos artistas, entre eles Fernando Brant, Marco Antônio Guimarães, Robertinho Silva, Ney Conceição e Toninho Camargos. O corpo será velado na manhã de domingo (29/10), no Cemitério da Saudade.