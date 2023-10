677

Álvaro Henrique diz que tem tocado somente músicas de compositores brasileiros











Nos últimos anos, Álvaro conta que tem tocado somente músicas de compositores brasileiros. “Porém, notei que estava trabalhando somente com compositores cariocas. Então, senti a necessidade de explorar outras formas de fazer música brasileira e o Dilermando foi uma grande porta de entrada. Também foi uma forma de homenageá-lo”, explica.



“Na verdade, estou me beneficiando de um trabalho do professor Alessandro Borges Cordeiro, que transcreveu em partituras todas as músicas de Dilermando.”





Álvaro conta que hoje existem cerca de 30 partituras de Dilermando Reis à disposição dos músicos. “O Alessandro tem, em partitura, cerca de 80 inéditas. São gravações do próprio Dilermando que o professor tirou de ouvido, um trabalho fantástico. E esse material mostra um lado de Dilermando que não conhecemos, de um compositor que se inspira em músicas de outros países, que têm algumas aventuras harmônicas, associadas ao jazz, mas também inclui muito da música caipira e do Centro-Oeste brasileiro na sua linguagem.”

Repertório

Para o disco, Álvaro escolheu entre as 17 faixas, a música 'Se ela perguntar'. “Gravei também uma valsa que me marcou muito durante a pandemia, que foi 'Eterna saudade'. Quanto às outras sete, escolhi valsas inovadoras como a que abre o álbum, 'Romântica'. Nas outras composições quis fazer um pequeno retrato de Dilermando, gravando duas inspiradas na música espanhola, outra pela paraguaia, três pela caipira, um chorinho e uma bossa nova.”





“ÁLVARO HENRIQUE PLAYS DILERMANDO REIS”





Produção Independente

17 faixas

Disponível nas plataformas digitais