O músico mineiro Beto Guedes é o homenageado no livro “Leia esta canção: Beto Guedes” (Editora Garoupa), que traz 12 contos, inspirados no primeiro disco dele, “A página do relâmpago elétrico” (1977), além de 10 ilustrações e ainda quatro faixas bônus.



A obra é uma iniciativa da escritora e editora Marina Ruivo, que também é autora de um dos contos. O livro será lançada nesta sexta-feira (20/10), 18h30, no Bar do Museu do Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Além da presença dos autores, haverá também o show “Tributo ao Clube da Esquina”, com os músicos Ian Guedes, filho de Beto, e Rodrigo Borges.





Marina revela que é fã de Beto Guedes e do Clube da Esquina desde a adolescência. “Há alguns anos soube de um projeto de uma editora que fez algo parecido, com o cantor e compositor Sérgio Sampaio (1947-1994)”, explica a escritora. “Mas em vez de pegar um disco dele, pegaram canções de vários álbuns e distribuíram para alguns escritores.



Depois, soube de outros projetos parecidos, mas nunca pegando um só disco. Ano passado um amigo organizou um livro, pegando um disco do cantor e compositor cearense Alcides Neves e me chamou para participar da antologia de contos. Já estava com a ideia de montar uma editora, e pensei em qual disco deveria escolher para o projeto.”





Foi aí que Marina pensou no ídolo Beto Guedes. “‘A página do relâmpago elétrico’ é muito legal e diferente musicalmente. Achei que valeria a pena ir por aí e, na seleção dos autores, convidei escritores e escritoras que eram fãs de Beto Guedes e outros que conheciam pouco o trabalho dele. Foi interessante, porque a pessoa ouvia a música que lhe foi passada, assim como o álbum todo, porque tem toda uma narrativa do disco também”, detalha.









“O meu conto, que se chama ‘O orelhão’, é a história de Clara, uma adolescente, no começo dos anos 1980 que é apaixonada pelo Beto. Ela saiu de São Paulo e chegou a ir a BH atrás dele, mas não o encontrou. No presente da narrativa, ela está fazendo uma viagem para Lumiar, mas não tem a menor expectativa de encontrá-lo, porém está indo para um lugar que é cantado por ele na música.”



A escritora Marina Ruivo "Peguei as 10 faixas que estão nesse disco e as distribuí para cada escritor fazer o seu texto, a partir de cada música" Marina Ruivo, organizadora do livro



Histórias saborosas

“O orelhão” teve como mote a canção “Nascente”. “Ela está presente nesse primeiro disco e Beto e, por ter sido a primeira gravação dele, chamei o Murilo Antunes e o Flávio Venturini para contarem um pouco sobre a composição. Além dos contos, há os textos extras, e é aí que entra Murilo Antunes, contando a experiência de colocar a letra na melodia. É que ele havia feito uma primeira letra para ‘Nascente’ que o Flávio Venturini chegou até a cantar em um show em BH, chamado ‘Fio da navalha’”, detalha.





“Porém, Murilo conta que quando viu Flávio cantando a música, achou a letra horrível e disse que queria refazê-la”, ressalta Marina. No livro, há um texto contando um pouco sobre isso e outro de Venturini, detalhando não só a composição ‘Nascente”, mas também dsua amizade com Beto Guedes.



“Flávio, Vermelho e Beto sonhavam em fazer uma banda, que acabou vindo a ser o 14 Bis. Mas a ideia era que Beto também fizesse parte dela, porém ele foi chamado para gravar um disco e seguir a carreira solo. Mas os dois participaram da gravação do disco”, explica.









Entre as faixas bônus, está “Nascente” (Flávio Venturini e Murilo Antunes). Inspiradas no LP “A página do Relâmpago Elétrico”, de Beto Guedes, as ilustrações foram feitas por Célia Regina Furlan, João Arruda e Valéria Barcellos. Já pensando em um próximo trabalho, Marina revela que a ideia é fazer também com o primeiro disco do cantor e compositor cearense Ednardo, 'Pavão Mysteriozo' (1984).



Além de Marina Ruivo, os textos foram escritos por Cinthia Kriemler, Eltânia André, Leusa Araújo, Braulio Tavares, Luiz Roberto Guedes, Sérgio Fantini, , Cibely Zenari, Cristiana Felippe e Juliano Costa.Entre as faixas bônus, está “Nascente” (Flávio Venturini e Murilo Antunes). Inspiradas no LP “A página do Relâmpago Elétrico”, de Beto Guedes, as ilustrações foram feitas por Célia Regina Furlan, João Arruda e Valéria Barcellos. Já pensando em um próximo trabalho, Marina revela que a ideia é fazer também com o primeiro disco do cantor e compositor cearense Ednardo, 'Pavão Mysteriozo' (1984).





“LEIA ESTA CANÇÃO: BETO GUEDES”

• Organização Marina Ruivo

• Editora Garoupa

• 172 páginas

• R$ 50

• Lançamento nesta sexta-feira (20/10), 18h30, no Bar do Museu do Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). Informações: (11) 96158-7654.