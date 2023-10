677

Menina brinca de desenhar e colorir na Praça da Liberdade Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press







Até domingo, equipamentos culturais de BH recebem programação especial para encerrar a Semana da Criança com muita diversão. No Circuito Liberdade, a programação mobilizou Espaço do Conhecimento UFMG, Centro Cultural Banco do Brasil e Palácio da Liberdade.

“É uma oportunidade para a criança estar mais próxima da cultura. Com isso, a gente pode trabalhar a formação dela enquanto cidadã. Também é uma oportunidade para gerar o que chamamos de formação de público para a produção cultural. Assim, quando ela crescer, será ávida consumidora de cultura. Isso é muito importante”. Com foco na diversidade e na inclusão, a programação procura contemplar toda a meninada.

Sextou no Palácio

Cartão-postal de BH, o Palácio da Liberdade virou quase um “playground” nesta Semana da Criança. Nesta sexta (13/10), às 10h, ele recebe oficina de estêncil inspirada em sua arquitetura.

Às 14h, a meninada vai se divertir durante a atividade que explora a vegetação dos jardins. Ao final da dinâmica, todos vão plantar um pé de ipê.

A entrada é franca, mas as vagas são limitadas para algumas oficinas, sujeitas à lotação do espaço. A inscrição deve ser feita lá mesmo no Liberdade, meia hora antes do início da atividade.

Espaço do Conhecimento UFMG convida o jovem visitante a curtir os astros Centro Cultural UFMG/divulgação

Sábado tem eclipse

O Espaço do Conhecimento UFMG oferece duas atividades voltadas para o céu neste sábado (14/10). Na Esplanada do Mineirão, das 15h às 18h, haverá observação do eclipse solar parcial. Por meio de um telescópio, os interessados poderão conhecer um pouco mais sobre a dinâmica do astro-rei.

No Terraço Astronômico, na Praça da Liberdade, a partir das 19h haverá observação noturna dos astros. A retirada das 105 senhas começa às 17h30. As duas atividades, claro, dependem das condições climáticas.

Bebês têm agenda só para eles no CCBB CCBB/divulgação

Bebês no museu



O CCBB promove o “No sling” no domingo (15/10) – visita mediada de meia hora destinada a bebês de colo e seus cuidadores. Realizada às 9h30, a atividade instiga o participante a mergulhar no universo tecnológico do Studio Drift, exposição em cartaz no local. O formulário de inscrição está disponível no site do CCBB-BH. Sábado e domingo, a atividade “Pequeníssimas mãos” estimula o contato sensorial dos nenéns com objetos que remetem a obras de arte.

Às 17h30, tem sessão de pintura facial e oficina de desenho/criação de monstros. As duas atividades são associadas à mostra de cinema “A magia dos pixels”, em cartaz no local, com filmes da Pixar. Hoje, vai passar “Wall-E” (17h); amanhã, “Monstros S/A” (11h) e “Up Altas aventuras” (17h30); domingo, “O bom dinossauro” (15h) e “Valente” (17h30). Ingressos para os filmes custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Oficina de garrafas sensoriais estimula interação entre participantes com Síndrome de Down Instagram/reprodução

Diversão inclusiva

O Circuito Liberdade programou atividades para o público com deficiência. Desta sexta a domingo (13 a 15/10), às 15h, haverá visitas ao Palácio da Liberdade mediadas pelo educador surdo Ademar Alves Jr. No sábado, às 14h, o psicólogo e intérprete de libras Rafael Pisani estará lá com seu Tabuleiro Acessível. O projeto propõe a inclusão, a divulgação de diversões analógicas além do mundo digital e o desenvolvimento cognitivo por meio de jogos de tabuleiro. Sábado (14/10), às 14h, o Espaço do Conhecimento UFMG fará oficina para pessoas com síndrome de Down. Participantes criarão garrafas sensoriais na atividade que estimula a interação entre eles. Às 14h de domingo, a história de Belo Horizonte será contada por meio da línguade sinais na oficina Horizonte em Libras.

SEMANA DA CRIANÇA

Desta sexta-feira (13/10) a domingo (15/10), na Praça da Liberdade, Funcionários. Atividades no Espaço do Conhecimento UFMG, Centro Cultural Banco do Brasil e Palácio da Liberdade. Programação completa no Instagram (@circuitoliberdade).

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria