O espetáculo “Retumbantes” estreia em Belo Horizonte neste domingo (15/10), às 17h, no Centro Cultural Unimed- BH Minas. Com recursos de audiodescrição, ele e faz parte da programação do Festival Entre, que vai até novembro e busca criar laços entre as crianças e a arte.

O Homem Sem Cabeça é o primeiro e dá início a uma das propostas principais do espetáculo: causar um misto de sensações no público. “Há um contraste de impressões e sentimentos que o público tem a cada cena. Primeiro, chega aquele cara sem cabeça e todos ficam com medo, mas vamos sustentando aquele personagem e logo as crianças vão amando. É muito interessante ver essa transformação”, afirma Lívia Mattos, diretora e atriz de “Retumbante”.

Em meio a dramaturgia subjetiva e não linear, a plateia conhece este personagem que surpreende com sua capacidade de encontrar música em lugares inusitados.

“Ele toca piano com taças de vidro e serrote. Ele é o homem que perdeu a cabeça e vai atrás de seus pensamentos através des objetos corriqueiros, que não costumam ser colocados como instrumentos musicais”, explica a atriz.

Além da tela do celular

Em seguida, uma dose dupla de diversão. As gêmeas, mesmo siamesas, não têm nada em comum. “Você vê claramente que elas são siamesas, mas, na verdade, são pessoas que ficam se desmantelando e se remontando a todo momento”, afirma Lívia, uma das intérpretes da personagem.

“Tem horas em que as duas tocam sanfona ao mesmo tempo, como se fosse uma situação simbiótica. Tem horas em que sou a perna dela e ela é uma figura gigante, que canta. É sempre uma tentativa de simbiose na poética da não coerência, do impossível. São as duas lutando contra o tempo na peça inteira”, explica.

Por fim, o terceiro personagem é apresentado: Homematopeia. “Ele cria onomatopeias para todos os gestos da sua existência e vai lidando com essa busca de como existir através do som”, afirma Matos.

“A peça mexe no lugar do sonho. O espetáculo traz para a infância o sabor do delírio da imaginação e ativa um lugar para além da tela do celular, um estado de poesia através de imagens e sons que reverbera a construção do imaginário do possível e do impossível”, afirma a diretora.

Infâncias no plural

Outubro é o mês das crianças e o Centro Cultural Unimed-BH Minas preparou programação especial com espetáculos e oficinas para a meninada na segunda edição do Festival Entre.

“Pensamos num festival que tivesse como característica a valorização das infâncias no plural. São muitas as formas de ser criança no mundo. Existem muitas possibilidades que são determinadas pelo contexto social, político e pessoal. Cada um tem sua identidade, cada criança é um ser complexo”, explica Brenda Campos, a curadora.

Ela cita como diferencial a diversidade na seleção de artistas, de diferentes regiões do país, em vários contextos, inclusive no regional. A programação do festival ainda terá a Cia Truks, com o espetáculo “Sonhatório”, às 16h, em 5 de novembro; e o grupo mineiro Maria Cutia no musical “Mundos – Uma viagem musical pela infância dos cinco continentes”, às 16h, de 19 de novembro.

“RETUMBANTES”

Espetáculo infantil da Sanfonástica Produções. Neste domingo (15/10), às 17h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira), na bilheteria ou pelo Eventim.



