O ator Lino Facioli, em "O menino no espelho", vive o garoto que arranja um sósia para cuidar das tarefas chatas Downtown Filmes/divulgação



Para estimular nos pequenos o gosto pela sétima arte, os cines Santa Tereza e Humberto Mauro exibem produções infantis de diversos países, abordando as mais variadas temáticas.

Outra atração, além dos filmes literários, é a estreia do curta “Felícia e os super-resíduos do bem”, de Laly Cataguases, com dublagem de Fernanda Takai e Maurício Tizumba, às 16h30 deste domingo (15/10). Na mesma sessão, vai passar a animação “Meu melhor amigo”, produção de Laly Cataguases em parceria com o estúdio Pólen.

Público cativo

Vanessa Santos, coordenadora do Cine Santa Tereza, conta que mostras voltadas para o público infantil já são tradição na casa, com eventos especiais em outubro e nas férias escolares.

“Esse é um público cativo do nosso cinema. Fora as mostras temáticas direcionadas às crianças, temos matinês infantis aos sábados. Uma vez por mês, realizamos a sessão azul, com recurso de acessibilidade”, afirma.

Exibições ocorrem na sala adaptada para receber pessoas com transtorno do espectro do autismo. Nessas ocasiões, o ambiente fica à meia luz, com som mais baixo e espectadores com livre acesso ao espaço.

Um destaque deste fim de semana é “O menino no espelho”, que será exibido neste sábado (14/10), às 19h, em homenagem ao centenário do escritor Fernando Sabino (1923-2004), autor do romance em que o filme se baseou.

Fernando (Lino Facioli) é um menino de 10 anos que sonha em ter alguém que faça as tarefas chatas da rotina em seu lugar. Certo dia, ele ganha um sósia, o garoto do espelho.

'A lenda do Chico Rei" vai passar sábado, no Cine HumbertoMauro Reprodução

Curtas de vários países

Neste finalzinho da Semana da Criança, o 25º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FestCurtas), em cartaz no Palácio das Artes, realiza mostra paralela infantil com 15 produções.

No sábado (14/10), haverá dois programas infantis, às 15h e às 16h, cada um com cinco curtas. Matheus Antunes, produtor do festival, conta que este enfoque é um dos braços do evento.

“Pensamos muito no festival como local de formação. Queremos trazer as crianças para conhecer essas produções e fomentar a ideia de ocupação do Palácio das Artes”, diz.

Há filmes produzidos no Kosovo, Coreia do Sul, Bélgica e Estônia, além de produções de diversos estados brasileiros.

Entre os destaques deste sábado estão “Jussara”, da baiana Camila Cordeiro Ribeiro, “A lenda do Chico Rei”, do mineiro Lucas Rocha Petrone, e “Lullaby aquarium”, dos espanhóis Ana María Mendicote e Queralt de Miguel Rosinei. n

CINE SANTA TEREZA

>> Sábado (14/10)

16h30: “Chef Jack: o cozinheiro aventureiro”, de Guilherme Fiuza

19h: “O menino no espelho”, de Guilherme Fiuza





>> Domingo (15/10)

16h30: “Meu melhor amigo” e “Felícia e os super-resíduos do bem”, de Laly Cataguases

. Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza. Entrada franca, com retirada de ingressos no Sympla ou na bilheteria 30 minutos antes da sessão.

CINE HUMBERTO MAURO

>> Sábado (14/10)

15h: “Between us”(Coreia do Sul), “Lullaby aquarium” (Espanha), “Lüum et la forêt magique” (França), “Magneti” (Kosovo) e “Barra Nova” (Brasil)

16h: “Esquecimento” (Brasil), “Cão apocalíptico” (França), “Fada bruxa” (Bélgica), “A lenda de Chico Rei” (Brasil) e “Jussara” (Brasil)

. Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria