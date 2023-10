677

Circo dos Sonhos promete fazer a criançada trocar o celular pelo encanto do picadeiro Weslley Rodrigues/divulgação



Manifestação artística milenar, o circo faz parte da cultura popular do país e encanta o público de diferentes idades. Expressão de arte múltipla, combina diversas linguagens que passeiam pelo teatro, música, dança e palhaçaria. Nesta sexta-feira (6/10), o Circo dos Sonhos abre mais uma temporada em BH. O “Mundo da fantasia” montou sua lona na Rua Musas, no Belvedere.









“Vamos estrear um novo momento, abrir um novo ciclo do circo brasileiro com estrutura e produção completamente novas. Estamos tomados por essa alegria e conscientes da nossa responsabilidade. Espero que a gente possa contribuir nesse momento tão vigoroso da arte circense brasileira”, afirma Frota.

'Desenvolvemos um conteúdo voltado para as crianças. Nós queremos envolvê-las através de várias estratégias, que vão da estética à encenação com personagens teatralizados capazes de despertar o interesse e o olhar atento delas' Marcos Frota, ator



Aconchego mineiro

A estreia em Belo Horizonte não é por acaso. A capital foi escolhida a dedo pela equipe para receber o show, que vem sendo preparado desde maio. “É uma capital de extrema importância, com identidade cultural muito forte e público participativo”, explica Frota.

“Escolhemos estrear em BH na Semana da Criança porque a gente acredita muito no aconchego que o público mineiro sempre dá ao nosso trabalho”, emenda.





Equipe, aliás, formada por mais de 150 profissionais – entre artistas, costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores e marceneiros –, que trabalham diretamente na produção do espetáculo. Dessa forma, a construção de um show é sinônimo de geração de emprego e renda.





“Cada vez que você inaugura uma lona nova de circo, você está projetando uma década, uma década e meia ou até duas de trabalho e geração de emprego, de busca de conceitos estéticos e de revelação de novos talentos, tanto na área artística quanto na parte mais técnica”, aponta Frota.





O ator diz ter o objetivo de colocar o circo no mesmo patamar de todos os outros segmentos artísticos, além de contribuir para a movimentação da economia criativa.

No castelo, sem celular





Segundo Frota, as crianças são as protagonistas da proposta artística do Circo dos Sonhos. “Desenvolvemos um conteúdo voltado para as crianças. Nós queremos envolvê-las através de várias estratégias que vão da estética à encenação com personagens teatralizados capazes de despertar o interesse e o olhar atento delas.”





Desde 2004, foram 2,8 milhões de espectadores, segundo Frota. Para ele, os números são resultado do cuidado da direção artística para que toda a equipe se envolva com o projeto, entregando, sobretudo, uma experiência de acolhimento e interação com o público.





“A gente não chega a uma cidade para fazer o show de um dia e vai embora. É uma temporada. Tem que estar todo mundo muito atento e disponível para que o público se sinta de fato convidado a participar.”

"CIRCO DOS SONHOS NO MUNDO DA FANTASIA”

Estreia nesta sexta-feira (6/10), às 20h, na Rua Musas, 257, no Belvedere. De terça a sexta-feira, sempre às 20h. Sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Ingressos à venda em www.circodossonhos.com. Preços: R$ 140 (inteira, VIP), R$ 90 (inteira, central) e R$ 60 (inteira, lateral). Meia-entrada válida para crianças de 2 a 12 anos, conforme a lei.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



Durante cerca de 105 minutos, o palco se transforma em um castelo tomado por palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcionistas que guiam a protagonista para dentro do mundo da fantasia. Um reino mágico, repleto de ação e encantamento, no qual telas e aparelhos celulares são deixados de lado para dar lugar à diversão e à imaginação.