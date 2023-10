677

Bares dão charme especial a Santa Tereza, um dos cartões-postais da 'BH capital dos botecos' Marcos Vieira/EM/D.A Press

Bairro tradicional e point boêmio de Belo Horizonte, Santa Tereza completa 123 anos. São muitas as histórias guardadas naquelas calçadas e bares. Foi no cruzamento das ruas Paraisópolis e Divinópolis, por exemplo, que nasceu o Clube da Esquina, o movimento musical que lançou Milton Nascimento e sua turma para o mundo. Perto dali surgiu, em 1985, a banda Sepultura. Bairro tradicional e point boêmio de Belo Horizonte, Santa Tereza completa 123 anos. São muitas as histórias guardadas naquelas calçadas e bares. Foi no cruzamento das ruas Paraisópolis e Divinópolis, por exemplo, que nasceu o Clube da Esquina, o movimento musical que lançou Milton Nascimento e sua turma para o mundo. Perto dali surgiu, em 1985, a banda Sepultura.









Neste fim de semana, os botecos de Santê estarão abertos nesta primavera com jeito de verão. Não poderia ser diferente – afinal, Santa Tereza é referência da “cultura de boteco” que tornou BH famosa em todo o país.





No bairro está uma raridade: o MIS Cine Santa Tereza, cinema de rua que sobrevive bravamente aos tempos modernos e ao streaming.





Sábado e domingo (7 e 8/10), os 123 anos serão comemorados com programação englobando fé, esporte e cultura, organizada por associações de moradores (há três no bairro) em parceria com a Paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha.





“As comemorações do aniversário já existiam antes, mas eram bem segmentadas”, explica Perla Horta, uma das organizadoras da festa. “A paróquia fazia as comemorações dela, assim como as associações e os demais moradores. Resolvemos juntar todo mundo em um único evento, grande e gratuito”, diz.

Praça Duque de Caxias, o coração do bairro, vai receber programação especial neste fim de semana Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Corrida na rua

A programação começa às 8h de sábado, com a Corrida do Aniversário de Santa Tereza. São cinco quilômetros de circuito, que começa na esquina das ruas Mármore e Grafito e se encerra na Praça Duque de Caxias. Inscrições, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), devem ser feitas na plataforma Sympla.





Ficarão expostos na praça carros antigos de colecionadores que moram no bairro. Para a criançada, haverá espetáculo cênico com Mickey e Minnie. Na sequência, apresentam-se os alunos da escola de música Fá Bemol, seguidos de dançarinos do Grupo de Apoio Social Solidariedade e de shows de Paulinho Oliveira e dos Amigos do Clube da Esquina. Músicos do bairro interpretarão canções de Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e demais “sócios” do Clube.





“É bem capaz do Toninho (Horta) chegar para dar uma canja também”, comenta Perla, sobrinha do violonista e guitarrista. A noite de sábado termina com show da Urbana 2, banda cover da Legião Urbana.





No domingo, às 11h, haverá culto ecumênico e entrega de diplomas a moradores pela Associação dos Amigos do Bairro Santa Tereza. Na praça, vão se apresentar Mickey e sua turma, de manhã, Coral União de Cegos de Santa Tereza, o mestre de capoeira Museu e shows de Ernani Borges, Zelia Estrella e Banda Aurora.





“A gente preparou barracas de artesanato e o corredor gastronômico, com destaque para a comida mineira”, informa Perla Horta. A ideia do evento é mostrar que o Santa Tereza não se limita à boemia. “Tem muito mais coisas que devem ser valorizadas aqui”, diz Perla.

A praça de Santa Tereza e o batalhão na foto antiga do bairro Santa Tereza Acervo Luiz Goes/reprodução

Oito curtas produzidos por belo-horizontinos serão exibidos no sábado (7/10), a partir das 18h, no MIS Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89). A 3ª Mostra Cine Vida MGS também promove oficinas formativas. Os filmes transitam entre drama, comédia e terror, abordando abandono parental, bullying, saúde mental, amizade e romance. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria, meia hora antes da sessão.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (7/10)

8h: Corrida do aniversário de Santa Tereza

10h: Exposição de carros antigos

10h30: Show de Mickey e Minnie

11h: Show de alunos da escola de música Fá Bemol

14h: Bailarinos do Grupo de Apoio Social Solidariedade

15h: Show de Paulinho Oliveira

18h: Show de Amigos do Clube da Esquina

20h: Show da banda Urbana 2





DOMINGO (8/10)

10h: Exposição de carros antigos

10h30: Apresentação de Mickey e Minnie

11h: Culto ecumênico

12h: Entrega dos diplomas a moradores

13h30: Coral União de Cegos de Santa Tereza

14h: Apresentação do mestre de capoeira Museu

15h: Show de Ernani Borges

17h: Show de Zelia Estrella e Banda Aurora





> Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Entrada franca. Inscrições para a corrida de sábado devem ser feitas na plataforma Sympla, com inteira a R$ 30.