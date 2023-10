677

Charanga Pop começa a tocar ao meio-dia e meio, com releituras dos hits de Tim Maia, Lulu Santos e Clube da Esquina



Minas é conhecida mundialmente por seus sabores, sua arte nas mais diversas vertentes e também pela hospitalidade dos moradores. É o berço do pão de queijo e também de Milton Nascimento, o Bituca.





Charanga e rock

A programação musical começa às 12h30, com o grupo Charanga Pop, liderado por João Vianna, que tocava no Skank. No repertório, sucessos de Clube da Esquina, Lulu Santos e Tim Maia, no ritmo da charanga, para animar o público. Bom frisar que a apresentação não se restringe aos limites do palco, transitando por todo os espaços do festival.





Na sequência, às 14h, a banda cover Beatles Rock Show canta clássicos dos garotos de Liverpool – John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Às 16h, o grupo Charanga Pop retorna e se despede do público, interpretando canções famosas do pop internacional.





Para encerrar a apresentação musical, a banda U2 Latin American Tribute sobe ao palco, às 16h30. “Fazemos um espetáculo teatral, com cenografia tematizada para cada show. Rodamos a América Latina inteira com ele, daí surgiu o nome, e é um prazer enorme poder trazer esta apresentação especial para os fãs do U2 aqui na nossa cidade natal”, afirma o vocalista Marcelo Antunes.





O músico diz que o show de amanhã é “fiel e dedicado” aos fãs. “Preparamos um repertório muito bem planejado para atender tanto aquela galera que quer escutar os grandes hits quanto aqueles que curtem as músicas menos famosas, que são até mesmo raras de a banda performar em seus shows”, afirma.

Pão com linguiça e doce de leite

A gastronomia do estado também ganha destaque no BHZ das Gerais. “Quando criamos o festival, imaginamos um cenário no qual poderíamos abordar diferentes sabores de Minas Gerais”, explica o idealizador do evento, Dannilo Sacramento.





Pão com linguiça, bolinho de carne recheado, pastel, doce de leite e pipoca de torresmo são algumas das atrações preparadas pelos chefs convidados. Cervejas e chopes artesanais, diferentes tipos de queijo e café moído também estão entre os destaques.





Além dos pratos mineiros, a culinária de outras regiões do Brasil e de outros países será reinventada pelos cozinheiros. “Mas todas têm sabores adaptados ao tempero mineiro”, esclarece Sacramento. “É aquilo que sempre falamos: coração de mineiro é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um, diz ele. (*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro)

FESTIVAL BHZ DAS GERAIS

Neste sábado (7/10), das 11h às 20h, na Avenida Brasil, 41, no Bairro Santa Efigênia. Entrada franca, mediante ingresso retirado pela plataforma Sympla. Informações e programação completa no Instagram (@festivalbhzdasgerais)





Pets são bem-vindos à Feirinha Aproxima, na Faculdade Arnaldo, no Funcionários



FEIRINHA APROXIMA PARA AS CRIANÇAS

Neste sábado (7/10), será realizada a edição especial da Feirinha Aproxima, dedicada ao Dia das Crianças, das 10h às 17h, na Faculdade Arnaldo (Praça Arnaldo Jannsen, 200, Funcionários), com entrada gratuita. O evento vai reunir cerca de 50 expositores mineiros, trazendo destaques da gastronomia do estado, além de programação especial para a meninada. Como sempre, a Feirinha conta com espaço kids gratuito e é pet friendly. Informações: @projetoaproxima.