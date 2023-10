677

"Bagunça", com 23 atores e dirigido por Marina Viana, foca na música popular brasileira com personagens tentando achar uma jukebox perdida Pedro Lanna/Divulgação







O nome é "Bagunça", dada a quantidade e diversidade dos envolvidos, e da proposta. Um cortejo cênico-musical que vai percorrer as ruas e os locais nas proximidades do Galpão Cine Horto, a partir da noite desta sexta-feira (6/10). A montagem marca o retorno do Oficinão, um dos projetos seminais do Cine Horto, interrompido nos últimos anos.





"A bagunça já começou na seleção, pois no processo (para participar do projeto) chamei 44 de não sei quantos inscritos e depois selecionei 25. Um elenco grande é trabalho, pois são muitas personalidades. Ao mesmo tempo, é bonito ver esse corpo coletivo", diz ela.

A música popular brasileira é o foco da "Bagunça", que fala sobre a busca de dois personagens por um artefato improvável. O arqueólogo e fotógrafo de uma revista gringa recebe a ajuda de gari para tentar encontrar a Juca Caixa, uma jukebox que, por meio da música, pode revelar algo sobre nossa identidade.

'Plagicombinação' rima com Tom Zé

Durante o cortejo, haverá Bossa Nova, samba, Tropicália, mas também o que toca no Tik Tok, diz Marina. "Eu sempre trabalhei com a 'plagicombinação', uma expressão criada pelo Tom Zé, que é do copiar e colar. Fizemos um exercício 'plagicombinando' canções não só ritmicamente, mas também nas letras. Construímos discursos a partir das letras, como uma provocação", continua Marina.





A partir da porta do Cine Horto, o cortejo sai pela vizinhança. "São estabelecimentos abertos no período da noite, o Circuito Etílico Cultural da Leste, como a Gruta, o Teatro 171 (do qual Marina é uma das integrantes), até o Bar da Rita (na Rua Pouso Alegre, onde o cortejo vai terminar). É um trajeto que faz parte da minha vida nos últimos 10 anos, que vivenciei muito coletivamente", acrescenta.





Serão sete apresentações até 15 de outubro. A previsão é de que cada cortejo dure entre uma hora e meia e duas horas. Mas tudo, é claro, vai depender da bagunça.

“BAGUNÇA”

Espetáculo do Oficinão. Estreia nesta sexta (6/10), com ponto de encontro às 20h, em frente ao Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613 – Horto). Apresentações no sábado e domingo (7 e 8/10), e de quinta a domingo da próxima semana (12 a 15/10), sempre às 20h. Acesso gratuito.

CONFIRA PEÇAS EM CARTAZ

• 'O DIABO NA RUA, NO MEIO DO REDEMUNHO'

Sob a direção de Amir Haddad, o ator Gilson de Barros apresenta a segunda obra de sua trilogia "Grande sertão: Veredas", que traduz a prosa rosiana para o teatro. No monólogo, Riobaldo, hoje um velho fazendeiro, conversa com um interlocutor (no caso, o público). Ele fala de passagens de sua vida e de "causos" para questionar sobre a existência (ou não) do diabo. Hoje e amanhã (6 e 7/10), às 20h, e domingo (8/10), às 19h30, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Na bilheteria e no eventim.com.br.

'Show do Bita' é atração de domingo (8/10) no Cine Theatro Brasil Vallourec Mundo Bita/reprodução

• 'SHOW DO BITA – VAMOS CULTIVAR AMIZADES'

Apresentação cênico-musical com a turma formada por Flora, que interpreta as canções ao vivo, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e vários animais. Além disso, os Plots, moradores do Mundo Bita, interagem com a plateia por meio de um telão. Entre as novidades, estão as canções "Senhor tubarão", "O esporte que escolher" e "Querida chupeta, bye-bye". Domingo (8/10), às 17h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 120 (inteira, setor 1) e R$ 80 (inteira, setor 2). À venda na bilheteria e no cinetheatrobrasil.com.br



• 'BRISA'S BEACH'

O espetáculo, criado por Janaína Morse, é um conto de fadas desconstruído pelo olhar de uma palhaça e seu universo feminino. O mundo encantado está dentro de sua mala. Cada encontro com o público é único, pois a plateia é cúmplice desta história. Domingo (8/10), às 11h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados uma hora antes.