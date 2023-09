SIGA NO

Trio Amaranto comemora parceria com jovens da Orquestra Mineira de Câmara Élcio Paraíso/divulgação

Orquestra Mineira de Câmara e Amaranto se apresentam neste sábado (30/9), no Centro Cultural Sesiminas, às 20h. Formado pelas irmãs Flávia, Lúcia e Marina Ferraz, o trio, que tem 25 anos de carreira, está feliz em compartilhar o palco e suas experiências com jovens músicos. A orquestra é formada por artistas com idades entre 16 e 23 anos.









No repertório, músicas já conhecidas na voz das irmãs – como “Casa aberta”, de Flávio Henrique – ganharão novos arranjos feitos em parceria pelos dois grupos.





Outras, como “Olhos virados”, composição original do Amaranto, e “Curumim”, de Djavan, terão os mesmos arranjos produzidos pelas irmãs para a gravação do DVD do trio lançado em 2018, “Amaranto e Orquestra de Câmara de Ouro Branco”.





“É uma felicidade tremenda poder remontar esse espetáculo e colocar o nosso repertório nas mãos de músicos tão talentosos”, afirma Flávia Ferraz.





A cantora diz que o público verá novidades neste sábado. Entre elas, canções de Chico Buarque e do Clube da Esquina, além de uma surpresa para a criançada.





“Vamos incluir faixas do nosso repertório infantil também. É um estímulo muito interessante para os pequenos verem músicos que não têm aquela cara de adulto. São jovens, e em poucos anos a turminha que vai assistir pode estar naquele mesmo lugar.”

Energia adolescente

Segundo Flávia Ferraz, a troca de experiências com os adolescentes da orquestra durante os ensaios foi uma forma de alimentar as energias do trio.





A cantora vê nos jovens parceiros muita determinação e também aponta algumas diferenças na trajetória das duas gerações. “Quando começamos, esse mundo independente da música ainda estava ganhando força. Ainda era tudo muito incipiente, estávamos aprendendo a fazer”, relembra.





Flávia conta que o show de hoje é uma continuidade das comemorações das bodas de prata do trio. “Estamos muito animadas com o concerto, ele está realmente muito bonito. Fazer isso é o que mais amamos.”

ORQUESTRA MINEIRA DE CÂMARA CONVIDA AMARANTO

Neste sábado (30/9), às 20h, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 40 (promocional), à venda pelo Sympla









* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro