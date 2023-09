677

A sambista Adriana Araújo foi convidada pelo Clube do Choro a emprestar o seu 'vozeirão' para os shows de amanhã; ela interpretará músicas de Noel e Cartola Sesc Minas/Divulgação

Quem toca chorinho sabe tocar qualquer outro gênero musical. Para provar a máxima, o Clube do Choro de Belo Horizonte vai fazer uma apresentação gratuita na manhã deste domingo (1º/10), na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, na qual pretende incorporar ao choro ritmos como tango, bolero, MPB e samba-canção.









“O Paulinho é sócio do nosso Clube do Choro. Então, nada mais natural do que o chamarmos para cantar conosco”, diz o diretor cultural do Clube do Choro de Belo Horizonte, Paulo Ramos. “Além do mais, ele tem muitos sucessos que o povo gosta de cantar, principalmente músicas do Godofredo Guedes – pai do Beto Guedes –, que é um baita de um chorão”, afirma.





Lívia Itaborahy e Adriana Araújo, por sua vez, foram chamadas pela maneira com que cantam, respectivamente, tango e samba, sabendo encaixá-los com maestria em acompanhamento de choro, de acordo com Ramos.





“A Lívia já tem uma intimidade com a gente, porque, de vez em quando, ela se apresentava nas rodas de choro que nós costumamos fazer lá no Mangabeiras”, conta Ramos. “Já em relação a Adriana, nós queríamos chamar alguém que fosse do samba raiz de Belo Horizonte. E o nome dela surgiu de maneira muito espontânea, porque ela tem todo aquele vozeirão e tal.”





A programação deste domingo começa com show instrumental do Clube do Choro. No repertório, clássicos como “Brasileirinho”, de Waldir Azevedo, e “Odeon”, de Ernesto Nazareth, entre outros.

Parceiro antigo do Clube do Choro, Paulinho Pedra Azul é atração de domingo (1/10) na praça de Santa Tereza Ludmila Loureiro/divulgação

América Latina na praça

Na sequência, Lívia sobe ao palco para, acompanhada dos músicos do Clube do Choro, interpretar canções do seu repertório de tango, bolero e MPB.

“Acho que esses ritmos casam muito bem com essa sonoridade também dos chorões, que é a flauta, o violão, o pandeiro… Então, vou apresentar clássicos como ‘Besame mucho’, ‘Quizás, quizás’, ‘La barca’, ‘Sabor a mi’ e ‘Perfidia’”, adianta ela. “Vai ser um pedacinho da América Latina nessa praça”, acrescenta.





Terminada a apresentação, Lívia sai do palco com os músicos do Clube, que darão lugar a outros associados para acompanharem Paulinho Pedra Azul. A troca ocorre devido à quantidade de sócios do Clube, que atualmente conta com cerca de 70 músicos.

Repertório de Livia Itaborahy terá clássicos do tango e do bolero Sesc Minas/divulgação





Partindo de canções de Godofredo, Paulinho Pedra Azul interpretará os choros mais conhecidos do patriarca da família Guedes, como “Cantar”, “Trabalhador honesto” e “Casinha de palha”. Também integram o repertório “Carinhoso”, de Pixinguinha; “Eu sei que vou te amar”, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim; “As rosas não falam”, de Cartola; e “Esperando a feijoada”, de Tadeu Franco e Heraldo do Monte.





Outra troca de palco vem em seguida. Os músicos dessa nova leva chegam para acompanhar Adriana Araújo, que sobe ao palco na sequência.





Acostumada a rodas de samba, acompanhada por bumbo, surdo, repiques e cavacos, Adriana preparou um repertório adaptado para o show com o Clube do Choro, que se afasta um pouco do formato das rodas.





Serão tocadas composições de Cartola, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, entre outros. “Além dos nossos músicos do Clube, nós convidamos um violonista e um percussionista que já tocam com a Adriana no intuito de misturar nossa cozinha com a dela”, destaca Ramos. “Isso é muito bom. É um intercâmbio musical”, emenda.





Embora a apresentação faça parte da comemoração do projeto Sesc 60, Ramos destaca que o evento é para pessoas de todas as idades. Conforme gosta de repetir, “nossa música é para gente de 8 a 80 anos”.

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais faz concerto no Parque Lagoa do Nado, neste domingo (1/10) Paulo Lacerda/divulgação

Concerto no parque

A última apresentação em 2023 do projeto Concertos no Parque, promovido pela Fundação Clóvis Salgado, será realizada gratuitamente neste domingo (1º/10), às 10h30, no Parque Lagoa do Nado, na Região da Pampulha.

Em homenagem ao mês das crianças, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais interpretará peças de compositores clássicos inspiradas em histórias infantis. Integram o repertório árias de "Cinderela (La Cenerentola)", de Gioacchino Rossini; de "A Bela Adormecida" e "O quebra nozes", de Tchaikovsky; e de "João e Maria", do alemão Engelbert Humperdinck.

O concerto termina com "Sinfonia dos brinquedos", de Leopold Mozart, pai de Wolfgang Amadeus Mozart.





“PALCO SESC: NO COMPASSO DA SAUDADE - ESPECIAL 60 ANOS DO PROJETO SESC 60”

Show do Clube do Choro de Belo Horizonte com Lívia Itaborahy, Paulinho Pedra Azul e Adriana Araújo. Neste domingo (1º/10), das 9h às 13h, na Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza. Entrada franca.