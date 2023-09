677

'Elas por elas' marcou a dramaturgia brasileira

Surfando na onda dos remakes de sucesso, a nova versão de ‘Elas por elas’ estreou nesta segunda-feira (25/9), no horário das 18h da grade da TV Globo. A novela foi ao ar pela primeira vez em 1982. Ambos folhetins contam a história de um grupo de sete amigas que passam anos sem se reencontrar, mas que resolvem acertar as contas do passado.

Márcia / Lara

A trama sofreu diversas alterações, a começar pelo tempo separadas. Se em 2023, a última vez que as amigas se viram foi há 25 anos (em 1998), na primeira versão, o intervalo era de 20 anos, com imagens diretamente da década de 1960. Outra mudança é a inclusão de pessoas negras e LGBT no elenco. A seguir, conheça os personagens e relembre a versão original.

Márcia (Eva Wilma) e Lara (Deborah Secco) são responsáveis pelo encontro das amigas Reprodução / TV Globo

Vivida por Eva Wilma, Márcia é quem decidiu, na trama de 1982, promover a reunião das amigas do colégio para recordar os velhos tempos. Casada com Átila, ela é mãe da Yeda, Cris e Ivan, mas vê sua família exemplar desmoronar após ficar viúva e descobrir que o marido tinha outra mulher. Consumida pela raiva, ela contrata um atrapalhado detetive para descobrir quem era a amante.

Na nova versão, Márcia virou Lara e é interpretada por Deborah Secco. Outra mudança é no número de filhos: a personagem é mãe de Cris e Yeda, e Ivan não existe na história.

Helena

Helenas vividas por Aracy Balabanian e Isabel Teixeira Reprodução / TV Globo

A saudosa Aracy Balabanian era Helena, uma mulher rica, casada com Jayme e mãe de Gil. Rica, ela mora com o pai e a família em uma enorme mansão. Seu relacionamento começou de uma forma conturbada, já que se casou com o namorado da amiga Adriana. Seu filho foi trocado pelo bebê de Adriana ao nascer. O culpado é o pai de Helena, que queria um herdeiro para sua fortuna. Para completar a trama, Gil se apaixona pela filha de Adriana.

Já na nova versão, Helena é viva por Isabel Teixeira. A história do núcleo da personagem é mantida quase integralmente. A principal diferença é no nome dos personagens. Gil virou Giovanni, e Jayme se tornou Jonas.

Adriana

Adrianas de Esther Goés e Thalita Carauta Reprodução / TV Globo

A arquirrival de Helena era vivida por Esther Góes. Adriana era viúva e mãe de Mirian. A veterinária é dona de um canil e ama os animais. Mulher de bom caráter, ela não guarda ressentimentos do passado. Adriana, porém, passa a ficar contra Helena, após a amiga ficar contra o namoro dos filhos das duas.

Thalita Carauta assumiu a responsabilidade de viver a nova Adriana. Ela é dona de uma clínica veterinária, ativista da causa animal e mãe da Ísis, que herdou o amor da mãe pelos bichinhos.. Seu amor pelo marido de Helena segue em seu coração, apesar de ter sido trocada na juventude.

René / Renée

René, de Reginaldo Faria, e Renée, de Maria Clara Spinelli Reprodução / TV Globo

A maior diferença é na trama de René. O personagem era vivido por Reginaldo Faria. Ele era um solteirão em busca de um grande caso para sua carreira de advogado. Mas o galã acaba se envolvendo com suas clientes.

Na nova novela, Renée é uma mulher trans, vivida por Maria Clara Spinelli. A atriz é a primeira transexual a ser protagonista de uma trama brasileira na TV aberta. Da última vez que encontrou as amigas, ela ainda se identificava com o gênero masculino e acaba surpreendendo as amigas com sua transição. Casada com Wagner, a mulher é madrasta de Tony e Vic e trabalha na padaria da família. Ela vive uma vida feliz com a família, até ser abandonada pelo marido, que a deixa com um mar de dívidas.

Alguns compararam a trama de Renée com a de Carmem, vivida por Maria Helena Dias, da versão de 1982. A personagem era casada e mãe de dois filhos e se dedicava ao trabalho para ajudar a família. Seu grande conflito era com o cunhado, interpretado por Faria, que mora em sua casa. Um pouco acomodada, se anima com o reencontro das amigas do colégio.

Natália

Joana Fomm viveu Natália, agora interpretada por Mariana Santos Reprodução / TV Globo

A mineira Joana Fomm era Natália, na versão de 1982. Solteira, ela vive com o irmão mais novo, de quem cuida desde quando ficaram órfãos. Ela é considerada uma mulher estranha e sombria. Isso porque ela é obcecada em descobrir quem do grupo de amigas é responsável pela morte do seu irmão mais velho, há 20 anos.

Agora, é Mariana Santos quem assume o papel. Natália é atormentada pela morte do irmão gêmeo, Bruno. Seu trauma foi tão grande, que perdeu a memória do que aconteceu no dia fatídico. Ela só decide reencontrar as amigas para investigar as colegas e saber quem está por trás da causa de sua tristeza.

Marlene / Carol

A solteira romântica Marlene (Mila Moreira) dá lugar à trabalhadora Carol (Karine Teles) Reprodução / TV Globo

Outra amiga era Marlene, personagem de Mila Moreira. Solteira, ela era a caçula do grupo e ainda morava com os pais. Sua grande trama era o fato de gostar de namorar, mas não conseguir manter um relacionamento de longo prazo.

Em 2023, Marlene dá lugar a Carol, vivida por Karine Teles. Em vez da solteira em busca de marido, a personagem é uma cientista renomada, que se dedicou aos estudos e se tornou professora universitária. Com foco na carreira, ela nunca se permitiu “perder tempo” com algo não produtivo, como passar tempo com as amigas. Carol vai ao encontro do grupo e, lá, percebe que o tempo passa rápido demais.

Wanda / Taís

Wanda (Sandra Bréa) agora é Taís (Késia) Reprodução / TV Globo

A personagem de Sandra Bréa é Wanda, uma mulher solteira, que mora com os pais e o irmão Mário. Ela vem de uma família pobre e tem que trabalhar para ajudar a família. Wanda cai nas graças de Átila, com quem mantém um romance secreto. Ela só não sabia que o namorado era marido da amiga Márcia, com quem se reencontra anos depois. Quando o homem morre, a mulher tem que lidar com o luto e o medo de ser descoberta pela amiga.

A personagem também passou por mudanças na nova versão. Wanda agora é Taís e quem a interpreta é Késia, uma atriz negra. Ela é uma modelo de sucesso e se apaixona por Átila, que diz se chamar Herbert para a amante. Taís descobre que é a outra do marido de Lara no dia em que ele morre. Seu grande medo é de ser descoberta pela amiga e pelo seu irmão, Mário.

Mário Fofoca

Luis Gustavo fez sucesso como Mário Fofoca. Agora, Lázaro Ramos assume o papel Reprodução / TV Globo

Um dos personagens mais famosos de Luis Gustavo era Mário Fofoca, o irmão de Wanda. Ele é solteiro e trabalha como detetive particular, mas não consegue resolver os casos. O personagem é atrapalhado e esquecido, trazendo a cota de humor para a novela. Mário é contratado por Márcia para descobrir quem estava com o marido na hora de sua morte.

Quem assumiu a missão de viver Mário é Lázaro Ramos. O detetive desastrado é contratado por Lara para descobrir quem é a amante de Átila e, mesmo com seu jeito peculiar, descobre pistas do romance secreto do falecido. Além disso, ele é apaixonado pela esposa de seu melhor amigo.