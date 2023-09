677

Roberto Menescal (à esquerda), Leila Pinheiro e quarteto relembram canções importantes da Bossa Nova em seus 65 anos de trajetória Marcelo Castello Branco/divulgação

Celebrar os 65 anos da Bossa Nova é a intenção da dupla Leila Pinheiro e Roberto Menescal, que se apresenta nesta sexta-feira (15/9), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O repertório traz canções de Tom Jobim, Carlos Lyra, Vinicius de Moraes, Marcos Valle, Johnny Alf, Durval Ferreira e do próprio Menescal, considerado um dos pais do gênero musical criado no Rio de Janeiro no final dos anos 1950.





Em 1989, Leila e Menescal lançaram o álbum “Bênção, Bossa Nova”, muito elogiado. “Foi quando começou o meu namoro mais profundo com a Bossa. Este trabalho acabou indo só para o Japão, uma pena. Menescal, já como diretor artístico da Pollygram, me disse: 'Esse disco tem vida maior aqui no Brasil'. E olha que em 1989 a Bossa Nova estava completamente fora de tudo, apesar de rádios tocarem música brasileira. Ele avisou: 'Vamos lançar este disco aqui no Brasil e ver o que acontece'. E foi um estrondo”, relembra a cantora.





“Bênção, Bossa Nova” conquistou o disco de ouro, a dupla rodou duas vezes o Brasil com a turnê. “Fizemos mais de 200 shows e o álbum vendeu mais de 200 mil cópias. Foi muito forte, chegamos até a nos apresentar no Japão.”





Três anos depois, Leila trocou a Pollygram pela EMI. “Chegando lá, me pediram para fazer um disco de Bossa Nova também. Então, aquilo me associou e me juntou mais profundamente ainda ao gênero”, comenta.





Roberto Menescal diz que o show dos dois foi preparado cuidadosamente por Leila. Não haverá improvisos. “Como é com banda, a gente tem de seguir um roteiro. É claro que podemos falar algumas coisas, mas o roteiro está ensaiado e pronto”, explica.

“Na verdade, é uma revisão dos 65 anos da Bossa Nova, mas também das coisas que eu e Leila fizemos durante esses anos todos”, comenta o cantor, compositor, violonista e produtor carioca, lembrando que a dupla não se limitou à Bossa em suas gravações.





“Acho que viajaremos o Brasil inteiro com nosso show. Tenho muitos amigos em Minas e adoro tocar aqui. Há muito não venho a BH, já estava com saudade e será muito bom rever as pessoas”, diz Menescal.





“O repertório tem músicas minhas, de Carlos Lyra, Baden Powell, Marcos Valle e de João Donato, entre outros. Enfocamos vários compositores e vamos fazendo pot-pourri das músicas deles. Eu e Leila temos a ideia de gravar o show, mas apenas para registro, talvez um DVD, e colocar nas plataformas digitais. Vale a pena, pois o pessoal está gostando e aplaudindo muito”, conclui.





BOSSA NOVA 65 ANOS

Show de Leila Pinheiro, Roberto Menescal e quarteto. Nesta sexta-feira (15/9), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$390 (plateia 1), R$ 290 e R$ 220 (plateia 2) e R$ 220 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. Ingressos à venda na bilheteria e no site Eventim.

A dupla já passou por Rio de Janeiro e São Paulo. Leila informa que se trata de uma apresentação diferente. “Estaremos acompanhados de um quarteto de grandes músicos. Toco também um pouco de piano, depois eu e Menescal fazemos duo, com ele me acompanhando. Ele também canta. Assim, fazemos um passeio amplo (pelo repertório).” Itamar Assiere (piano e teclados), Marcio Bahia (bateria), Zé Luiz Maia (contrabaixo) e Alexandre Caldi (sax e flauta) acompanham os dois.