677

A colaboração dos Rolling Stones com Lady Gaga é descrita como um "rock gospel" Reprodução/Youtube Os Rolling Stones estão prestes a quebrar um hiato de 18 anos com o lançamento do álbum "Hackney Diamonds", marcado para o dia 20 de outubro. Em postagem nas redes sociais, publicada nesta quinta-feira (14/9), a banda revelou detalhes do projeto, incluindo a faixa “Sweet Sounds of Heaven”, uma parceria com Lady Gaga e com Stevie Wonder no teclado, descrita como “um clímax extático para o álbum”. Os Rolling Stones estão prestes a quebrar um hiato de 18 anos com o lançamento do álbum "Hackney Diamonds", marcado para o dia 20 de outubro. Em postagem nas redes sociais, publicada nesta quinta-feira (14/9), a banda revelou detalhes do projeto, incluindo a faixa “Sweet Sounds of Heaven”, uma parceria com Lady Gaga e com Stevie Wonder no teclado, descrita como “um clímax extático para o álbum”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Rolling Stones (@therollingstones) De acordo com artigo do "New York Times", a canção fala sobre a salvação através da música, na qual os vocais de Mick Jagger e Lady Gaga vão “empurrando um ao outro até o auge” em uma espécie de “rock gospel”. Em trecho da letra, canta-se: "Deixem-nos cantar, deixem-nos gritar… Deixem os velhos ainda acreditarem que são jovens”.

"Hackney Diamonds" é o primeiro álbum inédito da banda desde "A Bigger Bang", lançado em 2005. O disco também marca o primeiro desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. Além de Gaga e Wonder, o novo trabalho conta com participações de Paul McCartney no baixo na faixa “Bite My Head Off” e de Elton John no piano em “Live by the Sword”.

O primeiro single do projeto, intitulado “Angry”, já está disponível e tem a atriz Sydney Sweeney, conhecida pelas séries “Euphoria” e “The White Lotus”, como estrela do clipe. Lançado no dia 6 de setembro, o vídeo acumula mais de 14 milhões de visualizações até o momento. Confira: