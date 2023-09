677

Arthur Brand com o quadro de Vincent van Gogh que havia sido roubado do Museu Singer Laren, na Holanda AFP





Um detetive holandês, conhecido como o "Indiana Jones das artes", recuperou um quadro valioso de Vincent van Gogh, que havia sido roubado de um museu durante o isolamento imposto pela pandemia de COVID, há três anos e meio, conforme informou a polícia local.





O detetive tomou posse da obra na última segunda-feira (11/9) em sua casa, em Amsterdã. A pintura, avaliada entre 3 e 6 milhões de euros (entre US$ 3,2 milhões e US$ 6,4 milhões, ou entre R$ 15,7 milhões e R$ 31,5 milhões), foi roubada do Museu Singer Laren em 30 de março de 2020.





Bolsa azul e plástico bolha

Um homem, que não teve a identidade divulgada, entregou o quadro ao detetive, em uma bolsa azul da loja IKEA, coberta com plástico bolha e protegida por uma fronha de travesseiro.

Um vídeo publicado pelo detetive mostra sua emoção ao observar o quadro, depois de desembrulhar o pacote na sala de sua casa. "Confirmar que se trata do Van Gogh roubado foi um dos maiores momentos da minha vida", afirmou Brand.





Pouco depois do roubo, a polícia holandesa divulgou imagens que mostravam um ladrão derrubando uma porta de vidro do museu, perto de Amsterdã, no meio da noite, e depois fugindo com a pintura debaixo do braço direito.





Em abril de 2021, a polícia prendeu um homem, identificado pela imprensa local como Nils M., que mais tarde foi declarado culpado e condenado a oito anos de prisão.

Nils M. também foi condenado por ter roubado uma obra de Frans Hals, "Dois meninos de riso com uma caneca de cerveja", em outra ação. "Poucos meses depois, eu soube por uma fonte do mundo do crime quem havia comprado o Van Gogh de Nils M.", explicou Brand.

O receptador estava preso por um caso relacionado com importação e exportação em larga escala de cocaína, afirmou o especialista em arte.





A imprensa holandesa identificou Peter Roy K., condenado a 12 anos de prisão, como o comprador, e afirmou que ele desejava utilizar o quadro como garantia para negociar a redução da pena.

Brand confirmou a identidade de Peter Roy K., mas insistiu em que não acontecerá nenhum acordo de redução de pena.

O local em que estava a obra de Van Gogh ainda era desconhecido há duas semanas, quando o detetive foi procurado por um homem que disse que pretendia entregar o quadro.

Após uma negociação, Brand convenceu o homem – que, segundo o especialista, não tinha nenhuma relação com o roubo – a entregar o quadro, que integra a primeira fase do mestre pós-impressionista. "O homem me disse: 'Quero devolver o Van Gogh. Me deu muitos problemas'", já que não poderia ser utilizado como moeda de troca, disse Brand.





"Graças à operação realizada em estreita coordenação com a polícia holandesa, conseguimos recuperar o quadro", celebrou o detetive.

Emoção no museu

O Van Gogh foi restituído ao Museu de Groningen, que o havia emprestado ao Museu Singer Laren. "Primeiro houve incredulidade. Os funcionários perguntavam: 'Isto é verdade?'", conta Karina Smrkovsky, diretora do Museu de Groningen. "Depois, quando foi confirmado, nossa desconfiança virou emoção", afirmou.





A obra "Dois meninos de riso com uma caneca de cerveja",de Frans Hals, permanece desaparecida, mas Brand espera encontrá-la em breve.

Chamado de "Indiana Jones do mundo das artes" por ter encontrado uma série de obras famosas desaparecidas, Brand afirmou que os apelos frequentes, assim como os pedidos da polícia holandesa, para a devolução do quadro deram frutos.Entre as obras que recuperou, conta ele, estão as estátuas de bronze conhecidas como "Os cavalos de Hitler", um quadro de Picasso e um anel que pertenceu a Oscar Wilde.