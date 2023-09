677

Regis Danese foi transferido nessa sexta-feira (8/9) Reprodução/Instagram O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital UMC - Uberlândia Medical Center, em Uberlândia no Triângulo Mineiro, após ser transferido para a unidade nessa sexta-feira (8/9).



"O paciente mantém estabilidade e encontra-se internado em observação na UTI para acompanhamento de cuidados intensivos", informou a unidade, neste sábado (9/9), por meio de boletim médico.





Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após sofrer um acidente de carro na BR-153 em Jaraguá. A transferência foi solicitada pelo próprio músico.



"Na ocasião da transferência o paciente possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava espontaneamente. Ressaltamos que tanto a família quanto o paciente foram devidamente orientados pela equipe médica", diz o hospital.



O cantor, que estava usando uma sonda por causa da demora na digestão de alimentos, retirou o equipamento na noite de quinta-feira (7/9).

O acidente



Um vídeo obtido por Splash mostra o estado do carro do cantor gospel Regis Danese após acidente em Goiás.



As imagens mostram o lado do motorista completamente aberto, com a lataria retorcida. É possível ver a parte de trás da caminhonete preservada, mas o restante do veículo está destruído.





Regis estava a caminho de um show em Ceres (GO) quando sofreu o acidente. Por volta das 18h30, um caminhão colidiu de frente com a caminhonete.