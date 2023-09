677

No Memorial Vale, Sylvie Moyen reúne imagens clicadas pelo mundo Sylvie Moyen/divulgação

"Sob o mesmo céu", mostra fotográfica de Sylvie Moyen, será aberta neste sábado (9/9), a partir das 11h, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. Clicadas no Peru, Papua Nova Guiné, Mongólia, Myanmar e Índia, as imagens são singulares e elogiadas por sua beleza.





A belo-horizontina Sylvie Moyen, nascida em 1973 e filha de imigrantes, é fascinada por máquinas fotográficas desde criança por influência do pai, com quem aprendeu a registrar as viagens familiares. Com a mãe, que mantinha um ateliê de pintura, ela aprendeu a misturar e criar cores. Em 2017, Sylvie decidiu se dedicar definitivamente à fotografia, unindo duas paixões: viajar pelo mundo e registrá-lo. Entrada gratuita. Informações: @sylviemoyen.