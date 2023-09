SIGA NO

Mileide Guedes é brasiliense, dançarina e coreógrafa. A família dela busca ajuda para encontrá-la (Instagram @mii.guedes/Reprodução)

Mileide Guedes dos Anjos Soares, 24 anos, dançarina brasiliense que integra o balé da cantora Iza, estava desaparecida desde quinta-feira (31/8), mas felizmente foi localizada, na madrugada desta segunda-feira (4/9), no Rio de Janeiro.

A dançarina e coreografa tinha viajado de Brasília para o Rio em 21 de agosto, para os ensaios de um evento em que Iza se apresentará em 10 de setembro, em São Paulo.



Na quinta passada, no entanto, a família da jovem perdeu o contato com ela, que foi vista pela última vez no Hospital Salgado Filho. Ela havia sido vítima de assalto e espancamento, além de levar um tiro na perna.

Pelas redes sociais, a família contou que Mileide foi localizada: “Obrigada pelo apoio de todos que ajudaram de alguma forma. Encontramos a Mileide."