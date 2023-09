677

Mileide Guedes é brasiliense, dançarina e coreógrafa. A família dela busca ajuda para encontrá-la (Instagram @mii.guedes/Reprodução)

Familiares e amigos procuram informações sobre o paradeiro de Mileide Guedes dos Anjos Soares, de 24 anos. A dançarina brasiliense integra o balé da cantora Iza e foi de Brasília para o Rio de Janeiro em 21 de agosto, para os ensaios de um evento no qual a cantora vai se apresentar, em 10 de setembro, em São Paulo.

Ao Correio , a família da jovem informou que perdeu o contato com Mileide na última quinta-feira (31/8). “Desde quinta-feira estamos sem contato direto com ela. Temos apenas informações de terceiros”, disse.

De acordo com a família, a dançarina teria sofrido um assalto, foi espancada e levou um tiro na perna. A direção do Hospital Salgado Filho, localizado no Méier, confirmou a informação de que a jovem deu entrada na unidade na madrugada de sábado (2/9), com ferimentos de arma de fogo na perna, foi avaliada pela equipe médica da unidade e seu quadro era estável.

Ainda de acordo com o hospital, a paciente foi embora na manhã do mesmo dia, sem que tivesse recebido alta.

Dançarina de IZA desaparece antes de show e cantora pede ajuda

A família de Mileide recebeu a informação de que a dançarina esteve no Hostel Maresias do Leme e, depois, foi vista na tarde deste domingo (3/9) em um teatro de Copacabana. “Testemunhas disseram que ela se apresentava como uma artista e que estava desorientada. Ela possivelmente está com um surto psicótico”, relata a nota.

Família está a caminho do RJ

Um familiar está a caminho do Rio de Janeiro para buscar mais informações sobre o paradeiro da jovem e a encontrando, trazê-la de volta à família.

Informações

Mais cedo, a cantora Iza fez um post em seu perfil oficial do Instagram onde pede por informações sobre a dançarina. "Mileide Guedes é dançarina e está desaparecida. Ela foi vista pela ultima vez no Hospital Municipal Salgado Filho [Méier], no Rio de Janeiro no dia 02/09 às 05:30".

"Toda e qualquer informação é muito importante nesse momento! Se souber de algo, entre em contato nos números: (61) 99937-8245 / (61i) 99971-2313 ", diz o texto sobre a jovem. "Coração apertado, mas fé que vamos encontrá-la", disse Iza ao compartilhar uma foto da dançarina.