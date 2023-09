O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, mostrou, nas redes sociais, o resultado da cirurgia na barriga que fez depois que se envolveu em um acidente de carro na quarta-feira (30/8), na BR-153, em Jaraguá, Goiás.

No vídeo, é possível ver que a marca da cirurgia na barriga do cantor, além de diversos machucados na região da cintura. Regis Danese admitiu que vinha de uma rotina intensa de trabalho e sem tempo para descansar antes do acidente de carro.

O carro em que o cantor se acidentou ficou completamente destruído depois de bater de frente com um caminhão. Regis admitiu que “se não estivesse com o cinto de segurança, acho que teria morrido", diz.

Cantor mostrou o resultado da cirurgia nas redes sociais Redes Sociais/Reprodução

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o cantor está internado, informou na manhã desta segunda-feira (4/9) que o estado de saúde geral do paciente é regular, e que ele está consciente e respirando espontaneamente.