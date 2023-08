677

Ali Kamel comanda o setor de jornalismo da emissora desde 2009 Globo/reprodução

A Globo anunciou nesta terça-feira (29/8) mudança no comando de seu jornalismo em 2024. A partir de janeiro, Ricardo Villela será o novo diretor-geral de Jornalismo da empresa. Até então diretor-executivo da área, Villela sucederá Ali Kamel, que passará a ocupar a recém-criada função de coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo, presidido por João Roberto Marinho.









Ricardo Villela foi editor de política, editor-executivo e editor-chefe do “Jornal da Globo”, coordenou o “Jornal Nacional”, chefiou a redação de São Paulo, dirigiu a redação de Brasília e ocupava, há dois anos, a diretoria-executiva de Jornalismo. Foi ele quem cuidou mais de perto das demissões que ocorreram entre abril e maio no setor de jornalismo da empresa. Será substituído por Miguel Athayde, atual diretor da GloboNews. Vinícius Menezes, hoje diretor de jornalismo no Rio de Janeiro, assumirá o comando do canal de notícias.