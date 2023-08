677

O cantor, compositor e arranjador Rafael Macedo se inspirou na poesia de Paulo Leminski e Carlos Drummond de Andrade para criar as faixas 'três' e 'do instante' Isis Medeiros/divulgação

A poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) acreditava que o cedilha não estava disposto a dançar como a letra esse. Então dansa, não dança. O cantor e compositor Rafael Macedo apoderou-se desta ideia para nomear seu terceiro álbum, "Talvez uma dansa" (Rocinante).









"Sou lento, me permito muitas perguntas. Este disco é meio analógico, escrevi todas as partituras à mão. Gosto de desenhar, (o papel) tem outro lugar para as ideias, dá para imaginar coisas que o computador não permite. A maior parte do material vem de 2022, mas outras não. A faixa-título (que abre o álbum, parceria dele com Bernardo Caldeira), esbocei em 2012. Brinco que faço croquis", diz Macedo, compositor e arranjador formado na escola de música da UEMG.

Berimbau, cuíca e violino

O álbum mistura instrumentos brasileiros, como berimbau e cuíca, a outros da tradição europeia, como o piano, violino e viola. Há faixas (aparentemente) simples, como "Duas canções sobre a vida da morte", gravada somente com voz e violão.





A faixa mais longa, com pouco mais de seis minutos, leva o nome de "três" (em minúsculas), e traz um poema de Paulo Leminski . A canção mais curta, que fecha o disco, é "do instante", em que Macedo musicou o poema "Instante", de Carlos Drummond de Andrade.

Gravado no estúdio New Doors Vintage Keys, foi produzido pelo próprio Macedo em parceria com Thiago Amud . "Talvez uma dansa" traz 10 faixas, divididas em lados A e B, como todo vinil. "É um disco muito grande numericamente, traz instrumentos difíceis de encontrar no Brasil. Então, no show, não tem como reproduzir a sonoridade completa. Mas vamos fazer tudo muito próximo do que foi gravado", diz.





No palco, além de Macedo (voz e violão), um time grande de musicistas: Joana Boechat (piano), Ayran Nicodemo (violino), Alberto Fernandes (contrabaixo), João Paulo Drummond e Natália Mitre (percussões), Kamila Druszd (viola) e Jhê (voz). Haverá ainda participação de Stanley Levi e Ricardo Jamal (violões), Iaiá Drumond (voz) e Clara Delgado, que fará uma performance.

SAVASSI FESTIVAL

Show de Rafael Macedo. Nesta quarta (23/8), às 20h, na Fundação de Educação Artística, Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Mais informações: savassifestival.com.br