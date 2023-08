677

Artista plástica Rafa Fin transita com desenvoltura entre os universos do trabalho manual e do mundo digital Divulgação

Rafa Pin, referência em cestaria com cordas no Brasil, inaugura sua nova exposição, “Caos e calmaria”, na próxima quinta-feira (24/8), às 19h, na Galeria S/A, no Bairro de Lourdes. Inspirando-se na evolução da arte têxtil, a artista plástica se reinventou e encontrou o digital, lançando novo olhar sobre o desenvolvimento de um dos mais antigos ofícios que existem.

Conexões

Diretora de arte do Studio Rafa Pin, a artista plástica transita com desenvoltura entre dois universos distantes, o trabalho manual e o mundo digital. Aspectos que eram considerados opostos hoje não apenas se comunicam como se fortalecem mutuamente, como é possível observar nas obras de Rafa. Mãos sujas de tinta, pedaços de corda, linhas e máquinas se misturam com câmeras, luzes, microfones e computador.

A conexão entre esses dois mundos fez a artista mineira ser a principal referência quando se fala em cestaria com cordas no país. Criadora do primeiro curso on-line da América Latina no segmento, Rafa Pin já desenvolveu mais dois cursos e, atualmente, conta com 3.300 alunos espalhados em 19 países.

A artista, entretanto, não abre mão de criar. Vive entre cursos on-line, onde entrega um conteúdo para quem busca empreender no mundo das artes manuais, mas divide o tempo com a criação das suas obras. Telas, painéis e peças de decoração estão entre seus trabalhos.

Inovação

Uma palavra que também não falta no currículo da artista é inovação. Nos últimos sete anos, Rafa Pin busca inovar, apoiar e desenvolver um mercado que, muitas vezes, não era considerado tão relevante.



O resultado pode ser visto em seu trabalho. A artista provoca encantamento com suas obras modernas, vivas e cheias de histórias.

Com sua arte e compartilhando conhecimento com os alunos, Rafa Pin também está transformado a vida de amadores em artistas mais completos ou mesmo em empreendedores, que estão conquistando espaço e reconhecimento.

A mostra que será aberta na próxima quinta ficará em cartaz até outubro Divulgação

“CAOS E CALMARIA”

Exposição de Rafa Pin. Abertura na próxima quinta-feira (24/8), às 19h, na Galeria S/A (Rua Rio de Janeiro 1.348, Lourdes). Visitação das 9h às 18h, até outubro.