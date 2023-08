677

Paulo Lacerda/divulgação

Fomentar e difundir o diálogo da arte contemporânea com o universo tecnológico. Esse é um dos motes da mostra “Arte cibernética”, com obras da coleção Itaú Cultural, em cartaz no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro) até o fim deste mês.

A exposição, que contabiliza mais de 23 mil visitantes, será palco de debate com foco em questões urgentes na atualidade, durante o evento “Simbiose: Humanidade, tecnologia, natureza”, nesta quarta-feira (16/8), na Sala Juvenal Dias, a partir das 19h. O curador, pesquisador e professor Leno Veras será mediador das conversas realizadas em duas mesas de discussões. Entrada gratuita.

Aberta à visitação nas galerias Genesco Murta, Arlinda Corrêa e Mari’Stella Tristão, a exposição traz obras interativas, promovendo o encontro do espectador com a linguagem de produções tecnológicas. Segundo Leno Veras, a união entre arte e ciência pode surpreender, apesar de isso não ser novidade. “A revolução da tecnologia em curso nas últimas décadas criou oportunidades para novos encontros de maneira tão diversificada que a dificuldade atual é delimitar fronteiras entre áreas”, pontua.

A mesa 1, das 19h às 20h30, debaterá “Métodos de trabalho em centros de inovação”, com participação de Cinthia Mendonça (Caipira Tech Lab – Silo Arte e Latitude Rural) e Francisca Caporali (JA.CA – Centro de Arte e Tecnologia). Das 20h30 às 22h, na mesa 2, o tema será “Estratégias de formação em arte-ciência”, com Marina Andrade (coordenadora regional do Pint of Science de Minas Gerais), Paola Oliveira (Museu das Minas e Metal e coordenadora do programa COMCiência) e Tadeus Mucelli (Bienal de Arte Digital PPG – Ciências da informação – UFMG). Informações: (31) 3236-7400.