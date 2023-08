677

Rihanna deu à luz a uma menina Reprodução/Instagram Seis meses após o anúncio no Super Bowl de sua segunda gravidez, Rihanna deu à luz a uma menina. De acordo com o site Media Take Out, a artista e A$ap Rocky agora têm um casal, com o pequeno RZA promovido ao cargo de irmão mais velho. O veículo ressaltou que a pequena "é a imagem perfeita" da mãe.









O nome, porém, ainda não foi revelado. Até o momento, nem Rihanna ou A$ap Rocky se pronunciaram sobre o assunto nas redes sociais.





Vale ressaltar que Rihanna e A$ap são pais de RZA, que nasceu no dia 13 de maio de 2022. A cantora até compartilha alguns registros do pequeno com seus mais de 152 milhões de seguidores no Instagram:









Como Rihanna escondeu a gravidez









Algumas aparições públicas de grande repercussão, como na entrega do Globo de Ouro, em janeiro, o longo preto Schiaparelli que ela usou escondia a barriga. Depois de semanas fora dos holofotes, na entrevista dada pouco antes do show no Super Bowl, outro look mais avantajado, que não levanta suspeitas no inverno americano, escondia qualquer saliência.





Nem mesmo seus 208 dançarinos de apoio do show sabiam que a artista estava grávida.