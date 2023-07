Rihanna comemora indicações ao Emmy: 'Isso é louco!'

677

Rihanna no show de intervalo do Super Bowl 2023 (foto: ANGELA WEISS / AFP) A volta de Rihanna aos palcos no Super Bowl, em fevereiro, depois de cinco anos sem uma apresentação musical pública, rendeu indicações na 75ª edição do Primetime Emmy Awards, considerada a maior premiação atribuída a programas e profissionais de televisão. O impacto mundial no show de intervalo do principal torneio de futebol americano trouxe à diva pop cinco nomeações, pela direção musical, técnica e de arte.





Independentemente do resultado, a cantora comemorou as indicações nas redes sociais. “5 indicações ao EMMY, isso é louco! Estou tão grata por cada pessoa envolvida na criação destas memórias!”.





O show no Super Bowl, em 13 de fevereiro deste ano, teve uma grande produção. Esta foi a primeira apresentação musical pública da cantora desde o Grammy de 2018. A diva pop voltou em grande estilo, com um palco içado por guindastes cantando seus maiores hits, como "We Found Love", “Umbrella”, "Work" e "Only Girl (In the World)". Além disso, o evento marcou o anúncio da gravidez de seu segundo filho com o rapper ASAP Rocky.